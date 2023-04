Por que é que escrever diminui a ansiedade?

Porque quando escrevemos, estamos totalmente presentes. Totalmente aqui. Literalmente, o presente está nas nossas mãos.

A ansiedade, portanto, desaparece ou diminui, já que ela consiste em nos transportar para um tempo futuro e ameaçador.

E no aqui e agora está tudo bem. Aqui está tudo bem. Enquanto escrevo, está tudo bem.

Algo tão simples. Coisa parecida ocorre quando desenho. Ao desenhar, o tempo para. Não consigo pensar enquanto desenho.

O traçado das linhas absorve por completo a minha atenção.

A vida é uma experiência. Gosto de pensar na vida como uma experiência. Uma coisa que acontece e que nos vemos obrigadas e obrigados a enfrentar.

Ver o que é. Ver como é. E tomar decisões. O que é que eu quero? O que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que para mim vale a pena fazer neste instante?

E em todos os instantes que se seguem?

Experimentar. Ver com o é. Me aproximar mais um pouco disto que está aqui, e que muitas vezes me surpreende.

Escrever, desenhar, ver. Experimentar. Isto é viver. Definir objetivos. Traçar rumos. Fazer de cada dia uma novidade.

Novidade que nos surpreende e nos aproxima do nosso ideal. Quanto mais me entrego ao presente como algo novo, mais a vida me encanta.

Mais me encanto com a vida.