O poder da memória

Conhecer algo de história tranquiliza. Quando é que um líder ou uma líder popular não foram perseguidos ou perseguidas? Perón. Eva Perón. Lula.

O que é que ficou de todas essas perseguições? Conseguiram apagar a memória de Eva Perón da Argentina? De jeito nenhum. Conseguiram apagar Lula da memória do Brasil? De jeito nenhum.

Será um tour de force. Memória versus… diga você o que. Desmemoria? Eu diria abestalhamento. Imbecilidade, ou coisa pior. Desumanidade. Coisas do gênero.

Mas não quero mudar o tom desta conversa. Quero apenas trazer para cá aquela tranquilidade que a lembrança me traz. O que é que vence, afinal? Você por acaso esqueceu donde veio?

Esqueceu de quem você é? Se por acaso você tiver esquecido, você está frita ou frito, minha amiga, meu amigo. Eu não apenas não esqueci, mas recordo com todo detalhe qual foi a minha trajetória até aqui. Espero que não se esqueçam. Não se esqueçam de vocês! Vejam a urna e vejam se o seu rosto está ali!

Vejam se ali está o rosto de alguém que se parece com você! Não repitam 2018! Livros sim! Livros nos livram da idiotice! Leiam, escrevam! Ponham uma linha no livro do tempo! Façam história! Tenham orgulho de vocês! É isto, minhas amigas e meus amigos. Lugar de vagabundo é em outro lugar, não na vida pública.

Vagabundo ou vagabunda precisa aprender a respeitar a quem trabalha, não lhe parece? Lula esteve preso injustamente. Agrediram e caluniaram. Como fizeram com Eva Perón. Onde está a memória de Eva Perón? No coração das pessoas decentes. Gente com coração. Breve é a vida, é preciso lembrar. Muito breve, na verdade. Isto sabemos.

Que valha a pena termos estado aqui! Vamos honrar a nossa origem, donde viemos, quem somos! Basta de bestialidade. Bestas são para o zoológico, e até os zoológicos vêm sendo desativados. Vamos amar, com o coração, não da boca para fora. Vamos fazer valer o que somos, a nossa história.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/