La libertad del Soy

Por Alvin Alejandro Ortiz*

Creo que las nociones que abrazamos sin cuestionamiento ni comprensión cabal, pueden mantenernos encadenados a una carga que nos hunde en un pensamiento separatista e individualista.

Y aunque en cierta forma somos, cada cual, un individuo sin igual…

No es menos cierto que estamos conectados a un todo mucho más abarcador que lo que vivimos y experimentamos.

Así, pues, para fortalecer esa conexión con el Todo y salir de esa prisión autocreada, y condicionada y fomentada por los poderes que moldean nuestro pensar, me parece necesario cuestionar el Quién Soy.

Y haciendo esto, surge una visión en mi mente, pintando una interrogante. Definiendo el Soy como una compilación. Pues, fisiológicamente hablando, soy un acopio. Un acopio de sustancias, elementos y partículas. Que bien se juntan de una manera milagrosa e inexplicable, pero igualmente maravillosa.

Soy pues, una mezcla de sustancias recogidas con el paso del tiempo de la Tierra. Soy parte de todo esto y soy todo esto. Soy la fruta que comí esta mañana, soy el café que tomé hace unos días, soy las partículas que respiré por última vez, soy en gran medida agua. Soy, mucho más que un nombre, título o idea.

Quiere decir, que soy una recopilación de alimentos, minerales… que se han unido para componer el cuerpo físico que soy. O que (si así se gusta ver), contiene lo que o quien realmente soy.

Y en esta visión de aguas entremezcladas me pregunto: ¿qué hacer de ella?

Ya que entiendo que es un concepto que aún no comprendo bien. Vivir. La duda permanece en mi mirada. Como una paja que no puedo quitar. Y me quedo en el puente que separa la isla de la fantasía y la realidad.

En una orilla, observo la naturaleza viviendo… En la otra, la inconformidad. Lejos me lleva el viento. Comienzo el camino hacia mi encuentro. Con mi realidad. Hice de la vida una cosa complicada. Solo porque no entendía la complejidad de la belleza no subyugada o sometida a mi voluntad. Vivir…

… en harmonia con la naturaleza. Con la naturaleza de la vida; de la realidad… Con la naturaleza de Poesía. Que quita la paja para dejarme contemplar en cuanto vehículo para sentir a quienes me rodean y a todo cuanto me rodea y compone.

—

*Escritor, poeta. Desde Utuado, Puerto Rico, amigo de las ruedas de Terapia Comunitaria Integrativa de Cien Areito. Alvin26alejandro@gmail.com. Facebook e instagram como Alvin Alejandro Ortiz