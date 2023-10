Es mi mundo preferido. Me he venido internando aquí bien desde chiquito. Cada vez más me reconozco como persona literaria y poética. El mundo de los libros.

Me alegra ver que alrededor mío hay gente que también vive así. Escriben y leen y sus vidas se cosen en páginas y palabras. Aquí la diversidad, el conocimiento, el aprendizaje colectivo que libera y renueva.

Mientras escribo vienen a mi memoria los primeros libros. Los primeros cuentos. Por ahí creo que no tengo amigos o tengo pocos amigos. Me hice amigo de mí mismo, sin embargo, y esto es una tarea en construcción.

Este acercarme a la persona que soy, con una actitud de cariño y afecto, con aceptación, viene siendo uno de los hechos más significativos de mi vida. El sentimiento de pertenecer a algo acogedor y amoroso viene siendo cada vez más el tono de mi existir. Me doy cuenta de que puedo confiar.

Puedo seguir adelante sabiendo que si pude llegar hasta aquí, puedo dar un paso más, o muchos más. Puedo pedir ayuda y la recibo y brindo. Así voy construyendo momentos de alegría que se suceden casi continuamente. Subidas y bajadas son inevitables. Pero predomina cada vez más una sensación placentera y de paz. Saber que no estoy solo tiene un papel primordial en esta hora.

Los libros me reúnen y me amplían. Son mi casa mayor. Anoto y escribo lo que escucho y veo, lo que voy aprendiendo, y así me uno cada vez más a la gente con quien convivo, y al tiempo que se hace así eterno. Lo que está fuera de mi alcance tiende a quedar en su lugar, invadiendo menos. Lo presente y actual se hace así de una intensidad y calidad sin igual.