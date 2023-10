Escribiendo voy haciendo mi lugar. Recupero la noción de la persona que soy. Esto es poderoso. Muy fuerte realmente.

El entrelazamiento de actos, hechos, personas, lugares, libros, colores, sentimientos, que me compone. Esto al mismo tiempo permanece y cambia. Cambia y permanece. ¿Qué es lo que cambia, y qué lo que permanece? Solamente la atención consciente y la escucha activa, así como este ejercicio de ponerme en palabras, me permite la actualización contínua que me repone una sensación de continuidad y paz.

Pertenecimiento e identidad. Veo que las fuentes de fuerza que me sostuvieron en el pasado permanecen y cambian. Se agregan otras. Releer lo que he ido escribiendo me pone en contacto con la propia substancia de la vida. Estar aquí se hace entonces más pleno y placentero. El vivir se va renovando en un nacer contínuo.