Escribo a ver si viene nueva energía. A ver si me organizo y piso el piso que piso. A ver si encuentro más ganas.

Más energía. No escribo temáticamente. Al menos no siempre. No solamente. Más bien es un ejercicio vital. Salir de una cierta pasividad. Hacerme un lugar en el mundo. Respirar.

Sentir la vida. Saber que está bueno estar aquí. Las horas van pasando y de pronto vienen ganas de registrar alguna cosa. O nada. El mero vivir. El mero estar aquí.

El canto de un ave esta mañana. Ahora no sé muy bien qué diría. La tarde que va pasando y el cielo que se empieza a oscurecer. El lento pasar de los días.

Una alegría empieza a volver. Vuelve la fuerza, así sea de a poquito. No son grandes noticias. Es lo que me vino de compartir. El lado de acá es noticia.

No sólo importa lo que nos plantan desde la mídia. Cuenta lo que cuenta. Cómo estoy. Cómo estás, si es que estás. ¿Qué andás haciendo? Yo mejorando.

Una tosecita de aquellas que ni te cuento. No se la deseo ni a mi peor enemigo. El asunto es que con o sin tos ya no voy teniendo mucho más que decir. ¡Hasta la vista!