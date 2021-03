Construyendo

Una letra al lado de la otra organiza el mundo. Aquí está todo bien. Aquí siempre estará todo bien. Este es mi lugar. Aquí soy yo. Este es mi mundo. Aquí vivo mi vida. Aquí no me exijo perfección.

Puedo ser fágil, sensible, vulnerable. No necesito ser un campeón. Puedo permitirme al fin y al cabo ser humano. Solamente humano. Mi trayectoria no fue de las más fáciles. Vida dura. Trabajo árduo.

Creo que vencí muchas batallas. Al menos enfrenté. Si vencí o fui vencido depende del punto de vista. A veces creo que quedaron huellas de cada uno de esos enfrentamientos. No podría ser diferente.

Aún así sigo adelante, como tanta gente. Rengueando pero siempre adelante. Sigo poniendo letras una al lado de la otra y por ese piso me derramo. Infancia. Juegos. Familia. No cambiaron mucho las cosas.

Mis ladrillos ahora son los libros. Las letras. Los colores. Las flores. Los pasos que insisto en dar en una y otra dirección.

Al fin y al cabo lo que vale es seguir el juego. Ganar o perder es variable. ¿Será? Me refugio en mis libros. Mis colores me recuerdan.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/