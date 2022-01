WFPHA promoverá Semana Global de Saúde Pública

De 4 a 8 de abril de 2022 a Word Federation of Public Health Association (WFPHA) promoverá a Semana Global de Saúde Pública (GPHW), reunindo instituições, comunidades e atores da saúde pública de todo o mundo para reconhecer as contribuições da saúde pública e de sua força de trabalho. O evento anual gera discussões sobre as práticas fundamentais para a prevenção de doenças e a promoção da saúde e do bem-estar, assim como sobre as lacunas e desafios a serem enfrentados pela comunidade de saúde global.

A WFPHA afirmou que a saúde pública tem sido a “guardiã invisível” da nossa saúde há décadas, e que a pandemia COVID-19 garantiu ao campo da saúde pública mais visibilidade e prestígio. Há, no entanto, um risco de, passada a crise sanitária, este cenário mudar novamente. Assim, é essencial facilitar o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias, para melhorar a saúde pública em todos os contextos.

A Semana da Saúde Pública Global começa em 4 de abril de 2022, com o tema “Questões de Saúde Pública: Construindo um Novo Futuro”. Será um evento híbrido, combinando encontros presenciais e digitais em todo o mundo.

Além do tema da semana, cada dia terá um eixo específico:

Segunda-feira, 4 de abril: Criando Resiliência diante da COVID-19

Terça-feira, 5 de abril: Revertendo o desastre climático

Quarta-feira, 6 de abril: Alcançando Equidade na Saúde

Quinta-feira, 7 de abril: Fortalecimento das associações e comunidades de saúde pública

Sexta-feira, 8 de abril: Prevenindo a próxima pandemia

Para mais informações, envie um e-mail para: secretariat@wfpha.org

Fonte: ABRASCO

(05/01/2022)