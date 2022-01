Mensagem do Papa Francisco

“Ângelus,” dia 23 de janeiro de 2022

No Evangelho da liturgia de hoje vemos Jesus que inaugura a sua pregação (cf. Lc 4,14-21): é a primeira pregação de Jesus. Ele vai para Nazaré, onde cresceu, e participa da oração na sinagoga. Levanta-se para ler e, no volume do profeta Isaías, encontra a passagem sobre o Messias, que anuncia uma mensagem de consolação e libertação para os pobres e oprimidos (cf. Is 61,1-2). Após a leitura, “todos os olhos estavam fixos nele” (v. 20). E Jesus começa dizendo: “Esta Escritura, que acabas de ouvir, se cumpriu hoje” (v. vinte e um). Vamos parar com isso hoje. É a primeira palavra da pregação de Jesus contada no Evangelho de Lucas. Pronunciado pelo Senhor, indica um “hoje” que atravessa todas as épocas e permanece sempre válido. A Palavra de Deus é sempre “hoje”. Começa um “hoje”: quando você lê a Palavra de Deus, começa um “hoje” em sua alma, se você a compreende bem. Hoje. A profecia de Isaías remonta a séculos, mas Jesus, “pelo poder do Espírito” (v. 14), a atualiza e, sobretudo, a realiza e indica o caminho para receber a Palavra de Deus: hoje . Não como uma velha história, não: hoje. Hoje fale ao seu coração.

Os conterrâneos de Jesus ficam maravilhados com suas palavras. Mesmo que, obscurecidos pelo preconceito, não acreditem nele, percebem que seu ensino é diferente do de outros mestres (cf. v. 22): intuem que há mais em Jesus. O que? Há a unção do Espírito Santo. Às vezes acontece que nossos sermões e nossos ensinamentos permanecem genéricos, abstratos, não tocam a alma e a vida das pessoas. E por que? Porque eles não têm a força disso hoje, o que Jesus “preenche de significado” com o poder do Espírito é hoje. Hoje ele está falando com você. Sim, às vezes se ouvem conferências impecáveis, discursos bem construídos, mas não comovem o coração, e assim tudo permanece como antes. Também muitas homilias – digo com respeito, mas com dor – são abstratas e, em vez de despertar a alma, a adormecem. Quando os fiéis começam a olhar para o relógio – “quando isso vai acabar?” – dormem a alma.

A pregação corre este risco: sem a unção do Espírito empobrece a Palavra de Deus, cai no moralismo ou em conceitos abstratos; apresenta o Evangelho com desapego, como se fosse fora do tempo, longe da realidade. E este não é o caminho. Mas uma palavra em que a força de hoje não palpita não é digna de Jesus e não ajuda a vida das pessoas. Por isso, quem prega, por favor, é o primeiro a experimentar o hoje de Jesus, para poder comunicá-lo no hoje dos outros. E se quiser dar aulas, conferências, que o faça, mas em outro lugar, não na hora da homilia, onde deve dar a Palavra para que agite os corações. sem a unção do Espírito a Palavra de Deus empobrece, cai no moralismo ou em conceitos abstratos; apresenta o Evangelho com desapego, como se fosse fora do tempo, longe da realidade. E este não é o caminho. Mas uma palavra em que a força de hoje não palpita não é digna de Jesus e não ajuda a vida das pessoas.

Por isso, quem prega, por favor, é o primeiro a experimentar o hoje de Jesus, para poder comunicá-lo no hoje dos outros. E se quiser dar aulas, conferências, que o faça, mas em outro lugar, não na hora da homilia, onde deve dar a Palavra para que agite os corações.

Queridos irmãos e irmãs, neste domingo da Palavra de Deus quero agradecer aos pregadores e arautos do Evangelho que permanecem fiéis à Palavra que comove o coração, que permanecem fiéis ao “hoje”. Oremos por eles, para que vivam o hoje de Jesus, o doce poder do seu Espírito que vivifica a Escritura. A Palavra de Deus, de fato, é viva e eficaz (cfr Hb4,12), muda-nos, entra nos nossos assuntos, ilumina a nossa vida quotidiana, consola e ordena. Lembremo-nos: a Palavra de Deus transforma em hoje qualquer dia em que Deus nos fala. Então, tomemos o Evangelho em mãos, cada dia um pequeno trecho para ler e reler. Leve o Evangelho no bolso ou na bolsa, para lê-lo na viagem, a qualquer hora e ler com calma. Com o tempo vamos descobrir que essas palavras são feitas de propósito para nós, para nossas vidas. Eles nos ajudarão a acolher cada dia com um olhar melhor, mais sereno, porque, quando o Evangelho entra hoje, o enche de Deus. Gostaria de lhe fazer uma proposta. Aos domingos deste ano litúrgico é proclamado o Evangelho de Lucas, o Evangelho da misericórdia. Por que não lê-lo pessoalmente também, na íntegra, uma pequena passagem por dia? Uma pequena passagem. Vamos conhecer o Evangelho, ele nos trará a novidade e a alegria de Deus!

A Palavra de Deus é também o farol que guia o caminho sinodal que começou em toda a Igreja. Enquanto nos comprometemos a ouvir uns aos outros, com atenção e discernimento – porque não é fazer levantamento de opiniões, não, mas discernir a Palavra, ali –, escutamos juntos a Palavra de Deus e o Espírito Santo . E a Virgem nos conceda a constância de nos alimentarmos todos os dias com o Evangelho.

Fonte: Vatican News

(23/01/2023)