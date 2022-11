Es importante saber cuál es nuestro lugar

Cuál es mi lugar

Primera persona del singular

Hoy parece ser que todo es para todos o todas

Pero no es así

A mí me caben algunas incumbencias

Personales e intransferibles

Mi lugar de padre, abuelo, hermano, amigo

Nadie lo puede ocupar sino yo mismo

Yo no puedo, no debo y no quiero ocupar el lugar de otras personas

Así como no dejo que ocupen mi lugar

Mi lugar de escritor y poeta es el que más resume lo que soy

Ahí aterrizo siempre que necesito de ayuda

Y la encuentro, ya que es mi lugar más antiguo

Mi propio lugar.

Cuando salgo de mi lugar y me dejo invadir por lo que no es mío

Me desoriento, me canso, me pierdo y me confundo

Entonces doy media vuelta y vuelvo a mi lugar

Aquí está todo lo que amo

El amor que soy y me contiene

Los colores y palabras

Los lugares y sentimientos

Las memorias más queridas

Aquellas que me nutren y me guardan

El río que corre por dentro de mí

Y me lleva al mar y adonde voy.

Quepo en una hoja y en un libro o muchos libros

Libros de poesía y literatura

Cuadros pintados perennes

Siluetas bellas que me animan y alegran

Descanso de la presión contínua de un mundo frenético

Que no sabe adonde va

Pero yo sí sé adónde voy

Es adonde estoy y adonde están

Esas pocas personas para quienes todavía y siempre

Tiene sentido el amor y la poesía

La vida vivida en primer plano

Ese es mi lugar

Un lugar pequeño si se quiere

Un lugar esencial y eterno

Antiguo y actual

Personal y comunitario

Hago pausas

Paro siempre que puedo

Así consigo respirar

Refluyo hacia lo más eterno

Me rehago y me recompongo

Sigo adelante a mi tiempo

Cuando es tiempo

Si tengo tiempo

Si no, queda para otra hora, para otro día

O para no se sabe cuándo

No hay urgencia

No hay apuro

Al menos por ahora

Gracias a Dios.