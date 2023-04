Terapia Comunitária Integrativa on line – Abril de 2023

As rodas de TCI são momentos de encontro em que podemos falar do que nos inquieta. Dificuldades do cotidiano. Doenças na família, problemas na escola, etc.

Nestas rodas somos acolhidos pela comunidade, revalorizamos a nossa própria história, e fazemos amizades. Ganhamos forças para seguirmos adiante.

Veja aqui o calendário de rodas de TCI on line para o mês de abril, disponibilizado pela ABRATECOM- Asssociação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa)

AGENDA ABRIL23 TCI ON-LINE ABRATECOM APSBRA MS-1

Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes!