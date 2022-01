Por Virginia Avilés Ramos*

YO CONFIESO…

Yo confieso que soy parte

de esta comunidad y que

la comunidad es parte de mí

Donde el tu y el yo se unen

para formar un nosotros.

Soy un ser con luz propia

Que ilumina la gran tribu.

Soy cuerpo que grita lo

que mi boca calla.

Soy luz, soy fuerza, soy vida,

Soy quien se complementa en la

Terapia Comunitaria Integrativa.

El lugar donde sigo las reglas del AJIS

A no aconsejo,

J no juzgo,

I no interpreto

S no doy sermones.

Confieso que soy puente donde tu problema

es mi problema y tu alegría es la mía.

Donde me balanceo y no me caigo

Por que tu mano está para sostenerme.

El lugar donde logro convertir mi ostra,

en una hermosa perla.

Yo confieso que la Terapia Comunitaria Integrativa

me ha devuelto mi yo, donde he logrado el

reencuentro y reconciliación con mi Ser, con mi niña

interior, con mi esencia, mis ancestros, unidos todos para

alcanzar mi mayor anhelo, mi sanación, mi felicidad,

Mi libertad.

—

* La autora es puertorriqueña. Maestría en Recursos Humanos, Certificación en Leyes Laborales, Presidenta Comité de Patronos de pequeños y grandes negocios del área Oeste de P.R. Trabaja hace 30 años como Especialista de Admisiones del Programa Job Corps, que ofrece servicios gratis para jóvenes de 16-24 años. Autora del libro: “Gaviota una historia de Amor y Adopción”. En formación de la Terapia Comunitaria Integrativa, Polo Cuidador Cien Areito Dominicana, Polo Formador TEAR Brasil. Avalados por ABRATECOM. Correo: avirgi@yahoo.com