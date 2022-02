SOSPetropolis: sociedade mobilizada para apoiar moradores atingidos

Temporal já provocou a morte de pelo menos 58 pessoas e deixou centenas desabrigadas. Grande parte da cidade está sem energia elétrica e sem água

A população do Rio de Janeiro está mobilizada para ajudar as pessoas e famílias atingidas pelo temporal que já provocou a morte de pelo menos 58 pessoas e deixou centenas de desabrigados. Lideranças populares, comunitárias, sociais, religiosas e políticas estão empenhadas na convocação e na organização de campanhas de apoio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de mortos passou de 50 e há muitos desabrigados. Ainda não há informações sobre o número de desaparecidos. Outras regiões também foram atingidas, como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga.

O PT-RJ e os Comitês Populares de Luta Miguel Pereira e Paty de Alferes, no Rio de Janeiro, por exemplo, imediatamente organizaram uma campanha para ajudar o povo da Região Serrana, que foi atingida por uma forte tempestade na tarde desta terça-feira, 15. Os comitês foram criados para organizar a mobilização de todas as pessoas dispostas a contribuir para transformar a vida do povo brasileiro.

As doações para ajudar as vítimas da tragédia serão encaminhadas aos moradores de Petrópolis. Grande parte da cidade está coberta de lama, sem água e sem energia elétrica. As contribuições podem ser feitas em alimentos, água potávels, cobertores, roupas, itens de higiene pessoal e de limpeza.

A secretária Nacional de Movimentos Populares do PT, Lucinha Barbosa, expressa solidariedade às vítimas e alerta sobre a importância na prevenção de riscos e sobre a falta de antecipação do governo.

Mobilizaremos todos os esforços, como temos feito, em outros estados e cidades, em ações de solidariedade, para diminuir o sofrimento do povo de Petrópolis. Conclamamos aos nossos governantes no atendimento e cuidado às vitimas, abrigo, saúde, alimentação, mas principalmente, de soluções que recoloquem em segurança a população atingida a sua vida cotidiana.”

Doações

As doações podem ser entregues no endereço abaixo:

O que doar: água, leite em pó, roupas, cobertores

água, leite em pó, roupas, cobertores Onde: na sede do Comitê que fica no prédio do Gargarulho, sala 201 em Miguel Pereira; e no Barbatimão, na Avenida Osório Duque Estrada, 120 no Centro de Paty de Alferes.

na sede do Comitê que fica no prédio do Gargarulho, sala 201 em Miguel Pereira; e no Barbatimão, na Avenida Osório Duque Estrada, 120 no Centro de Paty de Alferes. Email: comitepopulardelutapatymiguel@gmail.com

“Vamos ajudar, minha gente!”

A deputada federal Benedita da Silva (T-RJ), o presidente Lula e a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, manifestaram solidariedade em suas redes sociais. O presidente Lula apelou para a união da sociedade, autoridades e servidores públicos para reconstruir a cidade, auxiliar os desabrigados e reparar os danos causados pela chuva. “Vamos ajudar, minha gente”, convocou Benedita.

Fonte: PT, com informações do G1

(16/02/2022)