Palavra é responsabilidade

Quando a palavra é usada sem responsabilidade,

Quando se fala ignorando as consequências do que se diz,

Estamos diante de uma situação crítica.

A palavra é o que nos constitui

Somos o que dizemos,

A menos que tenhamos perdido a noção de ser quem somos.

Educar é vir a tona, nascer.

Dizer, escrever, é nascer, é ser.

Não posso ser e não ser ao mesmo tempo.

Obrigatoriamente tenho que optar.

Repalavrizar o mundo é recuperar a própria palavra, e que esta seja confiável.

O contrário é um suicídio dissimulado.

A pessoa irresponsável torna-se uma máquina de matar, e acha que está brincando.

Na era do desconhecimento, é preciso lembrar que a vida é um breve percurso entre duas eternidades.

Nascer e morrer. O que há no meio é da nossa inteira responsabilidade.

Mesmo que queiram nos convencer do contrário, por ter a justiça em boa medida se acovardado, descumprindo o seu papel.

A vida não cabe no descaso.

