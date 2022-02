O valor da vida

Qual é a possibilidade de que o Brasil retorne ao sistema democrático de governo?

Haverá de fato o fim do regime de exceção instalado a partir do golpe de estado de 2016 e estabelecido pelas eleições viciadas de 2018?

É preciso termos em claro que não é apenas um executivo alinhado com os crimes contra a humanidade, neonazista.

Há também um congresso que foi conivente com o golpe. Bem dizendo, foi um golpe judiciário, midiático e legislativo.

Um golpe sujo. Todo golpe contra a cidadania e contra os direitos humanos é um golpe sujo.

O setor da sociedade que não trabalha nem estuda, não pesquisa nem produz, não cria, ou seja: o setor parasitário e bestializado, está em alta.

Não são maioria, mas agem como se fossem. Como deter e conter este setor anti-humano da sociedade?

No dia a dia. No repúdio às mensagens homofóbicas e racistas, misóginas e preconceituosas. Esse setor sub-humano vive do deboche e no deboche.

Debocham de quem morre, de quem está desempregado/a, de quem sofre.

Não podemos nem devemos entregar o futuro nem o presente a quem não respeita nada. Nem a vida.

Temos que dar um basta no dia a dia, nessa maré baixa.

Uma conduta coerente, integrada com a nossa história e com a nossa memória, alinhada com os valores superiores, é uma barreira intransponível.

Sub-humanidade há de retornar ao seu lugar, a latrina. Deixem-nos viver em paz. Deixem-nos viver! E passem. Vão embora. Sigam o seu caminho longe daqui.