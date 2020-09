Por Bráulio Bessa

Sonhar é verbo

É seguir, é pensar, é inspirar

É fazer força, insistir

É lutar, é transpirar

São mil verbos

Que vem antes do verbo realizar

Sonhar é ser sempre meio

É ser meio indeciso

Meio chato, meio bobo

É ser meio improviso,

Meio certo, meio errado

É ter só meio juizo

Sonhar é ser meio doido

É ser meio trapaceiro

Trapaceando o real

Pra ser só meio verdadeiro

Na vida bom é ser meio

Não tem graça ser inteiro

O inteiro, meu povo, o inteiro é o completo

Não careci acrescentar

É sem graça, é insosso

É não ter porque lutar

Quem é meio é quase inteiro

E o quase nos faz sonhar

O quase é estar tão perto

É quase encostar a mão

Todo quase é quase lá

Todo lá é a direção

É a vida quase dizendo e você quase entendendo

Basta olhar com o coração

O quase é amigo e inimigo

Quase agi, quase tentei

Quase achei que era possível

Quase ouvi, quase falei

E claro, o pior dos quases,

Que é o quase acreditei

Acredite! Acredite que sonhar

Também é compreender

Que nem sempre o que se sonha

É o melhor pra você

E que não realizar

Nem sempre será sofrer

Sonhe sempre

E seja grato pelo sonho que já tem

Repare em cada detalhe

Das coisas que lhe faz bem

Que o pouco, que hoje é seu,

Já é muito pra alguém

Ter um chao para pisar

Um sol pra lhe dar calor

Ter o ar pra respirar

Ter saúde, ter amor

Tudo isso ja lhe faz

Também realizador

Seja sempre inquieto

E vez por outra paciente

Parece contraditório

Soa meio diferente

Mas as vezes pisar no freio

Também é andar pra frente

A vida meu povo

A vida não é tão simples

Viver não é só sorrir

A lagarta que rasteja

Rasteja pra evoluir

Se transforma em borboleta

Depois voa por ai.