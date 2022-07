A veces me da no sé qué ser así

Otras veces me divierte, me desconcierta, me alegra

Lo que sí les puedo asegurar es que no me aburro.

Yo no soy como esa gente que es siempre igual

Más bien al contrario, me sucede que cambio tanto que ni me entiendo

O no me alcanzo o no sé qué me pasa o por qué soy así

Lo mejor de ser así es lo que les decía ahorita nomás

No me aburro

Esta es una cosa muy buena que le puede pasar a alguien

Esto de ser más bien una sorpresa tanto para mí mismo como para la demás gente

Hace que la vida sea divertida.

Más de una vez me agarro queriendo repetirme como si yo debiera ser una réplica de lo que fui o de lo que creo que debería ser

Funciona por cierto tiempo pero enseguida vuelvo yo y otra vez cambio todo

No es que cambie por cambiar nomás

Es que me sucede de ser así

Antes yo creía que esto era un defecto o un error, algo que debería superar

Imagínenese ustedes

Yo no sé que haría sin yo mismo

O más bien, sin mi manera de ser

Así como es, así como soy

Cambiante, variable, soprendente, divertido, introvertido, extrovertido, imprevisible, previsible, contradictorio y coherente.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/