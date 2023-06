Sentido de los límites

¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? Estas preguntas me las hago para evitar la acción desconexa. Me integra cuando me alineo con los ejes de mi vivir.

Estaba el sábado pasado en el sitio São João, en Campina Grande. Música a todo volúmen. Me dije a mí mismo que yo no estaba allí para escuchar música a todo volúmen, ni para incomodarme por ella. Estaba por otro motivo.

Sabía cuál era el motivo. Entonces me puse a mirar el baile de una quadrilha. Me dí cuenta de que era algo significativo. Esa gente estaba bailando movida por algo que contagiaba. Los movimientos tenían una rara belleza.

Me absorbí de tal manera que me sorprendí. Veía las caras, los colores de los vestidos, los trajes. Me llené de alegría. Estábamos hospedados en casa de una familia amiga. Gente atenta. Amigable. Reconforta estar en mundos así. Seguiría contando cosas que me integran.

Saber que es el amor lo que me anida. Es algo definido y determinado. Puedo confiar. No necesito violentarme. Al contrario, puedo fluir, y fluyo. No necesito forzarme más allá de mis límites. Siempre admiré el poema “Límites,” de Jorge Luis Borges.

Hoy me toca habitarlos. La edad me ayuda. El trayecto recorrido también. Puedo superar los límites cuando es necesario, pero no me impongo vivir al límite. La vida ya es un límite. Es un borde. Allí encontré y sigo encontrando Jesús. Agradezco el amor que me acoge y envuelve.

La confianza no me hace omnipotente, más bien al contrario, me ayuda a aceptar humildemente mi condición. Por ahí cuesta, porque parece que nos implantan lo ilimitado, o no sé si es parte de la condición humana creer que podemos estar en todas partes.

Pero el hecho de que pueda ir aprendiendo a vivir dentro de mis límites, me alivia. Me tranquiliza. El camino se hace placentero. Un color que ví esta tarde me trajo esa sensación de paz y placer. No sé si era un lila, azul cobalto o magenta.

Sé el efecto que me trajo, y que vuelve ahora. Tranquilidad, paz, placer, serenidad. Sensaciones afines. Sentimiento y sentido. Todo converge. La limitación se hace camino de integración.

