“Rumo a um ‘nós’ cada vez maior” é o tema do próximo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou o tema escolhido pelo Papa Francisco para sua mensagem para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O comunicado ressalta que o tema foi inspirado na Encíclica sobre a fraternidade universal “Fratelli tutti”.

Foi divulgado neste sábado (27/02), pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o tema da mensagem do Papa Francisco para o 107ª Dia Mundial do Migrante e do Refugiado que será celebrado em 26 de setembro de 2021.

O Santo Padre escolheu como tema da mensagem “Rumo a um ‘nós’ cada vez maior”, inspirado no seu apelo a fim de que não existam «os outros», mas apenas um «nós». Este nós universal deve se tornar realidade sobretudo dentro da Igreja que é chamada a formar comunhão na diversidade.

A mensagem é dividida em 6 subtemas e reserva uma atenção particular ao cuidado da família comum, que junto com o cuidado da Casa comum, tem como objetivo aquele “nós” que pode e deve se tornar cada vez mais amplo e acolhedor.

Para favorecer uma preparação adequada à celebração deste dia, também este ano a Seção Migrante e Refugiado do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral organizou uma campanha de comunicação através da qual serão elaborados os seis subtemas propostos pela mensagem.

Mensalmente serão propostos subsídios multimídia, material informativo e reflexões de teólogos e especialistas que ajudarão a aprofundar temas e subtemas escolhidos pelo Santo Padre.

Fonte: Vatican News