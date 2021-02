Rodas semanais de Terapia Comunitária Integrativa on line – fevereiro de 2021

As rodas de TCI são espaços de escuta, palavra e vínculo. No atual tempo de pandemia os encontros presencias estão restritos, mas isto não impede de nos encontrarmos on line.

Trata-se de uma atividade pública e gratuita. É importante falar do que nos preocupa, nos tira o sono, bem como também falar do que nos alegra e anima. Fazemos amizades. Fortalecemos a nossa auto-estima.

Veja aqui o dia e hora da sua conveniência, e seja muito bem vindo(a):

https://drive.google.com/file/d/1Ue84sM75AavbG__7_vNzhXBFperJZ5H3/view?usp=sharing

Realização: Abratecom (Associação Brasileira de TCI) e Apsbra (Associação Brasileira de Psiquiatria social, filiada à WASP-World Association of Social Psychiatry)