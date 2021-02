Palestra “Felicidade e Saúde Mental”

Por Milene Zanoni*

A palestra trará conceitos sobre felicidade e bem-estar e sua relação com os desafios da vida e das crises e adversidades. Eu contarei uma parte da minha história de vida e como consegui sair da teoria e compreender na prática alguns ensinamentos que estudei com filósofos, lideranças religiosas e pesquisadores.

Será um momento de compartilhar, de se inspirar e de se emocionar. Minha história de vida vai conversar com a sua história e juntos poderemos nos reconhecer e nos transformar!

Venha para essa aventura, que mescla emoção e cognicão, paixão e razão de viver. Bora lá?

*A autora é mãe de 5 filhos, farmacêutica, professora universitária da Universidade Federal do Paraná e Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutora em Saúde Coletiva, terapeuta comunitária e consteladora familiar, vice-presidente da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa.

Trabalha na promoção da saúde mental, fortalecimento de vínculos saudáveis e cidadania de comunidades vulneráveis, como população que convive com HIV/AIDS, LGBTIQ +, mulheres, idosos, crianças e adolescentes em conflitos com a lei, pessoas em sofrimento e com transtornos mentais. Defende a adoção, luta pelo direito das minorias, oportuniza transformações positivas internas para uma cultura de paz e autorealização, com maior sensibilização dos seres humanos, comunidades e empresas para uma vida mais consciente, feliz, saudável e com mais propósito para todas e todos.