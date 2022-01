Retrospectiva: Lembre 13 frases de Lula em 2021

Recorde o que Lula disse sobre democracia, soberania, justiça social, pandemia e vários outros temas ao longo de 2021

Em 2021, após comprovar sua inocência e recuperar seus direitos políticos, Lula se tornou sinônimo de esperança em dias melhores para o povo brasileiro. Desde então, concedeu dezenas de entrevistas e visitou diversos estados brasileiros e outros países, onde conversou com trabalhadores, líderes de movimentos sociais, artistas, intelectuais, estudantes, lideranças políticas.

Nessas ocasiões, Lula pensou o Brasil e o mundo, convidando os brasileiros a se unirem para reconstruir o país e os cidadãos do mundo a lutarem por um planeta mais justo, livre da desigualdade e da fome. Para fechar nossa Retrospectiva 2021, lembramos 13 frases que expressam bem a visão de Lula sobre o Brasil, a democracia, a justiça social e outros temas.

PANDEMIA

Se o governo tivesse criado desde o começo um protocolo, tivesse montado um comitê de crise e orientado a sociedade, a gente não teria 500 mil mortos. A gente teria muito menos. Se tivesse comprado a vacina no tempo certo, a gente teria muito menos. Mas Bolsonaro trata meio milhão de mortos como se não fosse nada.”

Em 19 de junho, quando o Brasil atingiu a inaceitável marca de meio milhão de mortos por Covid-19

JUSTIÇA SOCIAL

É preciso incluir o pobre no orçamento da União e o rico no imposto de renda. Na hora que fizermos isso, vamos começar a fazer uma distribuição de riqueza neste país para transformá-lo em um Estado de bem-estar social.”

Em 13 de agosto, durante entrevista à Rádio CBN de Santa Catarina

O POBRE TEM DIREITOS

“(O pobre) Pode e deve comer (camarão). Até porque é ele quem pega o camarão. É ele quem constrói o carro, é ele quem faz a roupa você tá vestindo, então ele tem o direito de ter as coisas que ele produz.”

Em 3 de dezembro, na entrevista que concedeu ao podcast PodPah

DEMOCRACIA

Democracia não é algo vazio. A democracia não é apenas o direito da gente gritar que está com fome. Democracia é o direito da gente comer. Não é apenas o direito da gente gritar que quer ter escola, é a gente ter de verdade. Não é ter o direito de dizer que a gente quer ter transporte público de qualidade, é a gente ter o transporte público de qualidade. É transformar os desejos em realidade.”

Em 14 de junho, no Rio de Janeiro, durante encontro com líderes de movimentos sociais

RECONSTRUÇÃO DO PAÍS

O grave momento que atravessa o Brasil não dá a nenhum de nós o direito de desistir. É hora de perseverarmos juntos, para restaurar a democracia e reconstruir este país. Não é tarefa para uma pessoa sozinha. É um trabalho coletivo. Não importa se no passado fomos adversários. Se trocamos algumas botinadas. Se no calor da hora dissemos o que não deveríamos ter dito. O tamanho do desafio que temos pela frente faz de cada um de nós um aliado de primeira hora.”

Em 19 de dezembro, em São Paulo, ao receber o Troféu Perseverança Sigmaringa Seixas

ESTADO FORTE

Quero um Estado forte porque só um Estado forte é capaz de acabar com a miséria neste país. Não quero um Estado empresarial, mas com força para ser o indutor do desenvolvimento”

Em 8 de outubro, em Brasília, durante entrevista coletiva a jornalistas

SOBERANIA NACIONAL

Faz 500 anos que fomos descobertos. Quando é que vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou levantar de manhã sabendo que meu povo está tomando café, que vai almoçar e vai jantar? Que as crianças estão na escola, que as crianças estão tendo acesso à saúde, à cultura? Quando é que vamos acordar? Isso é possível. Nós provamos isso.”

Em 10 de março, no histórico discurso que fez no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo

PERSEGUIÇÃO AO PT

A tentativa de destruir o PT, a tentativa de destruir a esquerda brasileira, não deu certo. Nós conseguimos sobreviver e saímos desse processo muito mais fortes.”

Em 12 de agosto, no lançamento do livro Memorial da Verdade, que explica os reais motivos por trás da perseguição a Lula e ao PT empreendida por Sergio Moro, Deltan Dallagnol e a Lava Jato

AOS TRABALHADORES

É preciso acreditar que o Brasil pode voltar a ser um país de todos, com geração de empregos, salários dignos e direitos reconquistados, com saúde, educação pública de qualidade. Nós já construímos uma vez esse Brasil. E juntos vamos construir de novo”

Em 1º de maio, na mensagem que gravou para o Dia do Trabalhador

AOS JOVENS

Nós temos que dizer para os jovens apenas uma frase: é que o jovem só perde a luta que ele não faz. Nós temos que dizer para a juventude que ser rebelde é ter ação, é se movimentar.”

Em 17 de dezembro, em São Paulo, na abertura do 5º Congresso Nacional da Juventude do PT

AMAZÔNIA

A Amazônia é um território brasileiro, portanto o Brasil é soberano. Agora, a riqueza da biodiversidade tem que ser compartilhada com o mundo. Temos que compartilhar com o mundo a pesquisa. Não queremos transformar a Amazônia num santuário. O que queremos é explorar cientificamente a riqueza da biodiversidade para, dela, a gente ver se tira alguma coisa para dar ao povo brasileiro e ao povo do mundo.”

Em 20 de novembro, na Espanha, durante discurso para líderes políticos

AMÉRICA LATINA UNIDA

Estou convencido de que a América Latina pode se recuperar. O Brasil tem que crescer, a Argentina tem que crescer, o Uruguai é o mesmo, o Paraguai, a Bolívia porque juntos podemos ser mais fortes”

Em 10 de dezembro, em entrevista ao jornal argentino Página 12

AO MUNDO

O mundo não suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas. O mundo precisa de amor e não de ódio e esse mundo só nós seremos capazes de construir.”

Em 15 de novembro, na Bélgica, ao discursar na sede do Parlamento Europeu.

Fonte: PT

(03-01-2022)