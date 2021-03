Repensar entre nós Democracia nos impõe ser revista a segurança

Repertório complexo se apresenta

A quem ousa enfrentar desafios

Consciente dos caminhos arredios

Não fazê-lo, porém, em nada assenta

Atitudes de massa desatenta

A quem busca inda que com tardança

Algum traço de resposta sempre alcança

Ponto-chave do alvo atingiria

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

No contexto democrático, aos civis

É preciso dar rumo ao coletivo

Qual rumo, quais os meios, quais os crivos?

Carta Magna é que põe pontos nos ís

Militares sujeitos aos civis

No Brasil, péssimo hábito é “quartelança”

Por ter armamento, a farda avança

O teor democrático nega, esvazia

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

Tendo em vista a questão que é central

Segurança é um meio, não um fim

O Exército é instrumento, sendo assim

O teor democrático é o fanal

A Lei Magna diz isto, e como tal

Não à farda o papel de governança

Do contrário, ao abismo o Brasil lança

Só o Povo detém soberania

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

Nesta linha, que a gente ganhe as ruas

Expressando repúdio à vil tutela

De uma voz arrogante como aquela

De patente que, em livro, continua

Faz-se urgente deter quartelada sua

Recorrendo ao Supremo, sem tardança

Que contenha a barbárie que avança

Do contrário mantém-se arredia

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

O conjunto do Povo e a Lei Maior

É que devem reger toda a Nação

Militares respeito lhe devem, então

Servidores do Povo, não seu Senhor

Fora disto é baderna, lei de major

Da Nação são as armas, e governança

Usurpar tal poder ao país lança

Em sangrenta tragédia, que desafia

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

Ai do Povo que se deixa dominar

Por tiranos que usurpam seu poder

Foi deixando o inimigo corroer

Desatento a sua astúcia cavalar

Desdenhando sua força a desmontar

Os pilares de nossa governança

Parlamento, Justiça, e assim alcança

Põe em xeque um Governo que avaria

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

Em conversas em livro publicado

General seus malfeitos não esconde

Confirmando qual mesmo é o seu bonde

Desbordando de muito o seu “quadrado”

Bem indica quais são seus aliados

Os que querem da Amazônia a matança

E a mata no chão, então, se lança

Sociedade, Justiça desafia

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

Nas memórias do livro vindo à tona

Há registros que impactam, sendo graves

Pois agridem o Direito, são entraves

Comandante do Exército desabona

Candidato concorrente pondo em lona

Constrangendo Ministros, com “lambança”

Pretendendo impor pauta arredia

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

Promovendo conversas com candidatos

Se imiscui claramente no processo

As Memórias relato – não me apresso

Bolsonaro ele apóia – isto é exato

Com pressão e ameaça – eis outro fato

A Ministra suscita insegurança

Apesar do protesto, mantém-se “mansa”

Com a omissão, a vitória se daria

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

Como em outras instâncias do Estado

Na Marinha, Exército e Força Aérea

Exceções também correm nas artérias

Estes são conhecidos como honrados

Mas são poucos os que ouvem seu recado

O país tropeçando nesta “dança”

A extrema Direita é quem avança

Um processo de horror, que arrepia

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

É preciso dar fim, de uma vez

À infame cultura de quartelada

Ilegítima, imoral, mancomunada

Com as forças do espectro burguês

Que espalham a barbárie e a estupidez

Consciência cidadã mostra pujança

Pois o povo do Governo já se cansa

Sua luta não há de ser tardia

Repensar entre nós Democracia

Nos impõe ser revista a segurança

João Pessoa, 02 de março de 2021