¿Qué revolución?

Algunas cosas han cambiado, otras no

Yo no creo haber cambiado tanto, me parece

Otras veces veo que sí

Sigo levantándome tempranito a ver si le gano al sol

Al sol no hay quien le gane

¿Y sabés por qué?

Porque sale cuando le da la gana

Y si no, se queda por ahí remoloneando

Esperando a ver si nos animamos a encender nuestra propia luz

Ahora es la luna la que ilumina

Y es bajo esa luz de terciopelo

Que llego esta mañana a vos que nos leés

La razón de ser de esta revista

Aquí no se te pide que vistas un uniforme

Que hagas esto o lo otro

Que vayas allá o que vengas para acá

Allí donde estás puede estar ya sucediendo una revolución

Alguien que te ama a tu lado

Una persona a tu favor bien cerquita

Nadie dándote órdenes

Escribí, che, dale

No, no, no, no, para nada

Escribir es un acto voluntario

Al menos en parte

Es como el sol

Nace cuando quiere

Y es este querer la revolución de la vida

Querer seguir dándole firme

No ya igual que ayer, aunque de cierta forma sí

Sumar con quien nos lee

Invitarle a que se nos junte

Que traiga sus sentimientos

Sus ganas de amar y ser más

Juntar ladrillos y hacer una casa

Un puente

Un camino.

Yo me junté a este proyecto en el 2000

Aquí estoy

Nadie me obliga a trabajar

Voluntariado es esto

Lo hago porque respiro

Si no, piro.

Aprendiendo a decir que no

Ya trabajé bastante a pulmón

Ahora me toca elegir, decir que no

Que sí que no

Sigo en una red sin fronteras

Gente que acoge como fui acogido en este país cuando llegué

No digo el año, pero fue hace ya más de 45 años

Mucho tiempo

Acabaron las dictaduras

Y hay hoy algo no sé si más peligroso porque aparentemente normal y aceptado

La masificación

El rebaño

El hacer porque todo el mundo lo hace

O mejor dicho

Los que mandan y las que mandan

Creen tener todo en sus manos

Pero hay otras manos

Debe haber y hay otras manos

Manos que cuidan

Cuidan de la vida

Mantener el rumbo

Acogimiento es eso

Miento si digo que es otra cosa

Es hacerte un lugar tal como sos

Pero si elegiste el camino equivocado

Hay de vuelta justicia y policía

Para que le delincuencia no se normalice

Si la delincuencia se normaliza estamos fritos, fritas, che pibe o piba.

Así que bueno, esto es lo que quería compartirte

Seguí con tus sueños

Sueños hechos a muchas manos superan dictaduras

Superan barreras de clase

Mandonismos e idiotizaciones de distinto tipo

Arte de vivir, sabés

Saber que se puede.

Hay un lugar para vos

Para mí

Para toda persona humana

Cuidar la vida

Esa es la tarea

Yo cuido escribiendo y pintando

Juntando tiempos y sentimientos

Y vos

¿Cuál es tu revolución?