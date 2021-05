Por que ler Anaïs Nin?

No ano de 1984 eu tomei conhecimento de um escrito de Anaïs Nin intitulado “A nova mulher,” publicado no livro Em busca de um homem sensível. De lá para cá –desde o momento em que pus os olhos nesta breve e densa peça– nunca mais deixei de voltar a ela, de uma maneira ou de outra.

Em vão tentei dizer para mim mesmo e para as leitoras e leitores desta revista, os por quês deste encantamento. São tantos e tão essenciais, que tentar enuncia-los seria pouco mais do que repetir o referido texto.

Para não dizer que estou evitando a tarefa a que me propus, decido agora enunciar algumas perguntas e questões que ao meu ver fazem deste escrito uma obra memorável. (1) Define de maneira clara e precisa as razões pelas quais as pessoas escrevem.

(2) Enuncia de maneira concreta e real, as razões da criação artística, que não se restringem à produção de obras de arte, mas se voltam para a própria vida, e (3) Dilui por falso, o esquema sexista que separa a humanidade em homens e mulheres.

Somos todas e todos andróginos. Uma composição de feminino e masculino é o que nos constitui. Espero que esta breve nota possa estimular mulheres e homens a tentarem se ver nos escritos desta mulher que soube ser ela mesma. Não desistiu do seu sonho de ser escritora. E deixou uma semente duradoura.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/