Vir aqui é um momento de respiro. Uma costura de tempos. Acolhimento. Uma partilha que aproxima. Uma sensação de pertencimento.

Saber que a vida não acaba na morte. Há uma continuidade, que vejo de uma cor amarela. O vermelho é a cor da paixão, a força da vida que renasce cada dia, a toda hora, todas as horas do dia.

E ainda atravessa as noites escuras e reaparece do outro lado, no dia que vêm depois da escuridão. Aprender a atravessar os dias pisando nestes pontos de luz.

O sabor de cada instante. Um rosto, uma voz, uma canção. Uma memória de tempos que agora se juntam. Sonhos que renasceram. Esperanças que prosseguem.

Aprendendo a separar o que é meu do que não me pertence, o que não me diz respeito. Saber que não sou perfeito. A força da ação que mostra a importância da educação, a arte e a cultura.