Como es que me fui metiendo en la poesía, o talvez sería mejor decir como y por qué sigo en esta contínua búsqueda de lo eterno en mí y a mi alrededor.

La búsqueda de este lugar en mí y en el mundo que me rodea, talvez haya sido lo que me mantuvo y me sigue manteniendo vivo.

Atento al instante, a lo que junta, lo que une, lo que permanece en medio de todos los cambios y también cambia.