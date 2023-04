No puedo dormir. Un té de manzanilla. No son preocupaciones lo que me mantiene despierto.

Más bien se trata de sincronías. Descubrimientos. Revelaciones sobre el vivir. Cosas que voy aprendiendo cotidianamente.

El amor de una mujer. ¿Qué decir o no decir? La vida se renueva constantemente. Hay un solo amor, esto lo recordé de manera contundente y clara, ayer a la tarde, al caminar por Cabo Branco.

Y este amor único unifica. Me constituye como una unidad. No necesito repetirme sin cesar. No necesito creer que debo ser como fui ayer.

Hay cambios substanciales que se han producido en mí a partir de la proximidad de la muerte. Tampoco debo pensar que deba abolir el pasado. Ni una cosa ni la otra.

El presente es esa renovación contínua a la que alude el poema de Borges, “Arte poética.” Un renacer que es propiamente poesía. Realidad.