La insistencia en mantener activo este espacio creo que merece algunas consideraciones. Es un tiempo de reflujo de la participación ciudadana. Sólo ésto ya sería un motivo válido para seguir insistiendo en participar de este proyecto.

Sin embargo, siento la falta del aireamiento que la vida colectiva propicia. Tengo repulsa a espacios cerrados. Probalmente por haber pasado a lo largo de mi vida en tales situaciones.

Lo que me anima es el intercambio, que puede ser conflictivo, contradictorio, esporádico. El estancamiento se parece a algo que fue abandonado. Esto no me gusta. No soy persona que haya desistido de sus sueños.

Al contrario, me considero afortunado, una vez que a la altura de la vida en que me encuentro, tengo la ventura de haber visto florecer lo que más anhelaba.

Miro hacia atrás y siento que el camino recorrido y este instante están unificados. Hago un llamado a las personas que abrazan las banderas de esta revista, a que se sumen a este proyecto.

Necesitamos más manos, más colaboración, para seguir adelante. Personas que sigan apostando en el ser humano y en la comunidad. Romper el aislamiento, salir de la desesperanza, poner nuestra marca en la historia.

Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. Llegué a este país cuando Brasil empezaba a salir de las tinieblas de la dictadura. Argentina sometida a otra dictadura.

La libertad da trabajo. La ciudadanía demanda esfuerzos. La recompensa es una conciencia tranquila. Busque en esta página las instrucciones para sumarse a Consciencia. iLes esperamos!

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/