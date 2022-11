Parar abre un espacio. Un lugar

Entonces puedo ver

Puedo estar

Y me conecto

Salgo del frenesí de creer que debo estar siempre haciendo algo, pensando, analizando, juzgando, proyectando

Puedo solamente estar en este espacio que soy yo, donde estoy

Tranquilo y sereno.

Leer me ayuda a estar en mí, a reconocerme.

Me aquieto al reconectarme.

Leer y caminar se parecen

Paso a paso

Una letra me trae todo lo que necesito, y está aquí.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/