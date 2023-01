O que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 foi simples: o ex-presidente Bolsonaro quer um golpe de Estado.

Todas as sedes das instituições do Estado estão na capital, em Brasília.

O governo de Brasília, responsável pela maior parte da segurança dos prédios públicos, agora tem como secretário de Segurança o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. O governador de Brasília é pró-Bolsonaro, como todos sabemos.

Torres viajou para a Flórida, EUA, para se encontrar com Bolsonaro.

Assim, o governo de Brasília facilitou a invasão dos prédios dos três poderes – Congresso, Executivo e Supremo Tribunal Federal.

É um ataque criminoso como o de Donald Trump no Capitólio. Só que pior, já que todos os três poderes foram invadidos.

E as instituições reagiram, claro, porque ninguém – a mídia, a comunidade internacional, a população – apoia essa tentativa de golpe de Estado.

O Governo do Brasil, liderado por Lula, decretou intervenção no governo de Brasília exatamente por isso, e com isso resolverá a crise. E graças ao competente ministro de Justiça de Lula, Flavio Dino.

Mas é importante deixar claro: esse foi um fato inédito na história do Brasil. É importante responsabilizar os autores da tentativa do golpe de Estado.

O presidente do Brasil, Lula, está determinado a garantir o Estado de Direito – e assim será feito.