Movimentos sindicais e populares convocam atos contra o terrorismo; confira locais e horários

Contra o terrorismo e em defesa do Estado Democrático de Direito, as organizações sindicais e populares que integram as Frentes Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o Fórum das Centrais Sindicais, a Coalizão Negra Por Direitos e a Convergência Negra, além de núcleos do Partido dos Trabalhadores (PT), convocam manifestações em todo o país e no exterior nesta segunda-feira, 9.

Os atos são em defesa da democracia, das instituições, da soberania do voto popular e contra o vandalismo criminoso praticados na sede dos três poderes da República neste domingo, 8, em Brasília.

Os golpistas, que são contra o resultado das eleições de 2022 com a vitória do presidente Lula, invadiram e vandalizaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, por 90 dias.

Confira locais e horários dos atos no Brasil e no exterior:

No Brasil

AMAPÁ

🚩Macapá

⏰17:00 – Praça Veiga do Cabral

AMAZONAS

🚩Manaus

⏰17:00 – Largo de São Sebastião

ALAGOAS

🚩Maceió

⏰16:00 – Praça Centenário

BAHIA

🚩Salvador

⏰15:00 – Caminhada do Campo Grande até a Praça Castro Alves

DISTRITO FEDERAL

🚩Brasília

⏰17:00 – Praça do Buriti

CEARÁ

🚩Fortaleza

⏰16:00 – Esquina da Avenida da Universidade com 13 de maio

⏰17:13 – Esquina da Antônio Sales com a Rui Barbosa

🚩Maracanaú

⏰17:13 – Esquina da Antonio Sales com a Rui Barbosa

ESPÍRITO SANTO

🚩Vitória

⏰16:00 – Universidade Federal do Espírito Santo

GOIÁS

🚩Goiânia

⏰18:00 – Praça Universitária

MINAS GERAIS

🚩Belo Horizonte

⏰18:00 – Praça Sete de Setembro

🚩Teófilo Otoni

⏰18:00 – Praça Tiradentes (Centro)

🚩Lavras

⏰18:00 – Praça Dr. Augusto Silva (Centro)

🚩Uberlândia

⏰18:00 – Praça Ismene Mendes (Praça Tubal Vilela)

🚩Divinópolis

⏰17:00 – Rua São Paulo (C/Rua Primeiro de Junho)

🚩Montes Claros

⏰18:00 – Praça Dr. Carlos Versiani (Centro)

🚩Poço de Caldas

⏰18:00 – Praça do Coreto (Praça Pedro Sanches – Centro)

🚩Alfenas

⏰18:00 – Antiga rodoviária (Praça Emílio da Silveira)

RIO GRANDE DO NORTE

🚩Natal

⏰17:00 – Em frente ao Midway

RIO GRANDE DO SUL

🚩Porto Alegre

⏰18:00 – Esquina Democrática

🚩Pelotas

⏰18:00 – Chafariz da 7 de setembro / Esquina Democrática

🚩Rio Grande

⏰18:00 – Largo Dr. Pio

🚩Santa Maria

⏰18:00 – Praça da Locomotiva

🚩Santa Cruz do Sul

⏰18:00 – Praça da Bandeira

RIO DE JANEIRO

🚩Rio de Janeiro

⏰18:00 – Cinelândia

PARÁ

🚩Belém

⏰18:00 – Mercado de São Brás

PARAÍBA

🚩João Pessoa

⏰14:00 – Sindicato dos Bancários

⏰18:00 – Busto do Tamandaré

PARANÁ

🚩Curitiba

⏰18:00 – Praça Santos Andrade

PERNAMBUCO

🚩Recife

⏰16:00 – Praça do Derby

SANTA CATARINA

🚩Florianópolis

⏰18:00 – Largo da Alfândega

SÃO PAULO

🚩São Paulo

⏰18:00 – MASP

🚩Campinas

⏰17:00 – Largo do Rosário

TOCANTINS

🚩Palmas

⏰17:00 – Parque dos Povos Indígenas

No Exterior

09/01 🇩🇪 Berlim – em frente a Embaixada Brasileira em Berlim. 16h (horário local)

09/01 🇩🇪 Frankfurt – em frente o Consulado Brasileiro, Honsaallee 32A, 15h às 19h (horário local) Organização: QuilomboAlle

09/01 🇦🇷 Buenos Aires – Embajada de Brasil en Buenos Aires, Cerrito 1350, 18h. (horário local)

09/01 🇪🇸 Barcelona – Concentração Font de Camaletes, Las RAMBLAS. 19h (horário local)

09/01 🇪🇸 Madrid – Plaza de Las Cortes, 19h

09/01 🇺🇸 Nova York – Union Square. 5pm (horário local).

09/01 🇺🇸 Boston – na frente do Consulado Brasileiro. 6pm (horário local).

09/01 🇲🇽 Cidade do México – Centro Cultural Brasil- México, Calle Arquimedes 98, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550. 6pm (horário local).

09/01 🇮🇹 Roma– Piazza di Paquino. 16h(horário local).

09/01 🇬🇧 Londres – em frente a Embaixada do Brasil em Londres, 6pm (horário local)

09/01 🇨🇭 Zurich – em frente ao Consulado Brasileiro. 15h (horário local)

10/01 🇨🇦 Montreal – Consulado Geral do Brasil em Mmontreal. 17h30 (horário local)

11/01 🇵🇹 Lisboa – local e horário a definir.

Nota de repúdio

O Partido dos Trabalhadores de Paris emitiu nota de repúdio aos atos antidemocráticos deste domingo em Brasília. Confira abaixo:

PT de Paris convoca ato de repúdio à violência criminosa promovida por bolsonaristas em Brasília

Diante das cenas de barbárie acontecidas neste domingo (8) em Brasília, o núcleo do PT em Paris convoca brasileiros e franceses para um ato em defesa da democracia e contra os atos terroristas promovidos por bolsonaristas.

“Repudio, com a máxima energia, os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília e que só puderam acontecer com a anuência e o apoio das forças policiais do Distrito Federal. Este foi claramente um ato terrorista, com intenções golpistas, mas o espírito democrático do Brasil resiste e esses criminosos serão responsabilizados pelos seus crimes”, afirma Esdras Ribeiro, coordenador do diretório do PT em Paris.

