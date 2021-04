Nova Primavera: Militantes de todo o país se inscrevem na Jornada

Projeto que irá formar educadoras e educadores petistas – para organizar Núcleos de Vivências, Estudos e Lutas pelo Brasil afora – atrai filiados/as de todas as regiões

O projeto “Nova Primavera”, lançado pelo PT este ano dentro programação do aniversário de 41 anos do partido, que irá realizar a Jornada de Formação para Educadoras e Educadores Militantes, tem causado uma grande empolgação em toda a militância petista.

Militantes do PT de todas as regiões do país têm se inscrito no projeto que, além da Jornada, irá realizar também a Conferência Nacional “Paulo Freira de Formação e Educação Política e assim organizar os Núcleos de Vivências, Estudos e Lutas em todo o país.

A Jornada de Formação, que está com as inscrições abertas até próximo dia 4 de abril, tem atraído jovens militantes petistas.

Como se inscrever

Conheça o Manual da Educadora e do Educador Militante:

https://pt.org.br/wp-content/uploads/2021/03/manualmilitante07-2.pdf

Passo a passo como se inscrever:

https://www.youtube.com/watch?v=WuucyUokPAk

Uma “Nova Primavera” no PT para derrotar o fascismo e reconstruir o Brasil!

