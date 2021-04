‘PT Solidário’ mobiliza militância por alimentos contra a fome

Lançada neste dia 31 de março, os alimentos serão arrecadados pelos diretórios e comitês Lula Livre e entregues às entidades solidárias que farão a distribuição às famílias carentes

O Partido dos Trabalhadores lança nesta quarta-feira, 31 de março, uma campanha “ PT Solidário” de arrecadação de alimentos para se somar à mobilização nacional de enfrentamento à atual situação de dificuldades vividas pelas famílias brasileiras.

Além de seguir na luta em defesa do emprego e pelo auxílio emergencial de R$ 600,00 para todos até o final da pandemia, o PT amplia a mobilização para que os trabalhadores e o povo possam contar com o apoio à sua sobrevivência, diante da carestia e da falta de alimentos na mesa.

Os alimentos serão arrecadados pelos Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores, Comitês Lula Livre e entidades e entregues dia 17 de abril, no “Dia de Solidariedade Petista”, às entidades solidárias que farão a distribuição às famílias carentes em todas as regiões do país.

A ação é uma demonstração do compromisso histórico do Partido dos Trabalhadores que, por meio de programas sociais durante os governos os presidentes Lula e Dilma, tirou o Brasil do Mapa da Fome.



Da Redação do site do PT

Fonte: PT

(31-03-2021)