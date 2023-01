Manifestação em defesa da democracia acontece nesta segunda (9) na cidade do Rio

Movimentos populares e sindicais realizam manifestação no município do Rio de Janeiro em defesa da democracia nesta segunda-feira (9). Ato está marcado para às 18h, na Praça da Cinelândia, no centro da capital fluminense.

Segundo as organizações que convocaram o protesto, manifestação é para repudiar as ações terroristas que ocorreram no último domingo (8) nas sedes dos Três Poderes, em Brasília.

:: Movimentos vão às ruas nesta segunda em defesa da democracia; confira locais e horários ::

“Registrar o mais veemente repúdio aos atos de vandalismo e criminosos praticados no dia de hoje [8] em Brasília, atendando contra a democracia e a sede dos Três Poderes da República”, destaca a convocatória que ressalta que os movimentos populares e sindicatos passam a adotar “estado de mobilização permanente em defesa da democracia, do governo legitimamente eleito e contra o golpismo”.



Bolsonarista acompanha movimento da PM e do Exército na desarticulação de acampamento em Brasília (DF) / CARL DE SOUZA / AFP

Até o início da tarde desta segunda-feira (9), quase 60 cidades confirmaram atos em repúdio ao atentado terrorista. No Rio Janeiro, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o Fórum das Centrais Sindicais, a Frente pelos Direitos e Liberdades Democráticas, a Coalizão Negra Por Direitos e a Convergência Negra organizam a manifestação.

Fonte: Brasil de Fato Rio de Janeiro