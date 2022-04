Idade

Mente o tempo:

a idade que tenho

só se mede por infinitos.

Pois eu não vivo por extenso.

Apenas fui a vida

em relampejo do incenso.

Quando me acendi

foi nas abreviaturas do imenso.

Mia Couto, em “Vagas e lumes”. Lisboa: Editorial Caminho, 2014.

Fonte: Templo Cultural Delfos