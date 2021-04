Veo y siento

De otra manera

Aquello.

Tengo una tranquilidad

Que me admira y alegra.

Alivio. Esto es lo que siento.

Se intensificó

El aprendizaje

Y la reubicación de lo vivido.

Necesité y conseguí

Meterme más en esta revisitación

Y revisión de lo vivido.

Reunido.

Así me siento.

Si el amor no mereciera

Mis desvelos

¿Qué podría merecerlos?

Me reinserté en el tiempo y en la vida.

Puede ser la vida. Es la vida.

Esto es concreto.

