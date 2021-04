Positivamente

Visitar alguns sites ditos de oposição proporciona uma experiência deprimente.

Repetem até o cansaço o nome do genocida e os seus desmandos. Não é isso o que o inimigo quer?

O que é que nos impede de virmos à tona? Não acreditamos nos nossos ideais?

Qual é o sentido educativo de propagandear o mal ao invés de combatê-lo?

Não é mais conveniente juntar forças, renovar os valores que guiam a nossa caminhada? Há toda uma movimentação na base da sociedade para combater a fome, preservar a vida ameaçada pelo regime ilegal e inconstitucional atualmente no poder.

Esse deve ser o nosso norte. Alimentar as ações solidárias, os mutirões que em todo o mundo estão combatendo a injustiça, a exclusão social, a desumanidade que se esconde por trás da cultura da banalidade.

O tempo é tudo que temos e é escasso! Não podemos perdê-lo difundindo as ações do inimigo do gênero humano!

A fé deve ser alimentada, a esperança exige ações concretas. Voltar o olhar e as energias na direção do bem!