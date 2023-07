Lula retoma obras da Unila, símbolo da integração da América Latina

O presidente Lula anunciou, oficialmente nesta terça-feira (4), mais de R$ 600 milhões para a retomada das obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz do Iguaçu.

Durante a cerimônia de assinatura do termo de cooperação entre o Ministério da Educação (MEC), Itaipu e Unila, Lula relembrou que na história do Brasil, quem comandava sobre a educação era a elite econômica e que, essa elite, não gostava que o povo estudasse. “Só estudava quem tinha dinheiro para mandar pra Portugal, França, Inglaterra, EUA…”.

Citou ainda exemplos de países como Cuba, Peru e Argentina como investidores na educação universitária, mas que “o Brasil só foi ter sua primeira universidade em 1920, 420 anos depois da descoberta”.

Lula salientou sobre a importância da educação, lamentou a quantidade de obras paralisadas no país como herança do governo anterior e disse, ainda, que é preciso mais amor e mais fraternidade na humanidade.

“A educação é, definitivamente, a base principal pela formação intelectual, profissional e cultural de uma sociedade. E quanto melhor for, mais a sociedade será forte, firme, mais avançada, solidária, fraterna e mais humanista, que é o que mais estamos precisando nesse país”.

O presidente garantiu que “uma nação não é medida pelo tamanho do país, da fronteira ou da quantidade de minério e, sim, medida pela qualidade de vida do povo daquele país. Afirmou também que “não tem nada mais barato no mundo do que financiar um jovem”.

Novos investimentos

Na cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, empossou a nova reitora da universidade, professora Diana Araujo Pereira, e divulgou que serão incluídos nos empreendimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula obras de instituições federais de ensino superior .

“Sabemos o quanto as universidades protegeram e a educação pública do país sofreram nesses últimos anos e, um dos primeiros compromissos de Lula foi que todo reitor ou reitora, eleitos democraticamente, seriam empossados”.

O ministro frisou que o governo Lula concretizou uma recomposição orçamentária de R$ 2,4 bilhões de reais para garantir o funcionamento das universidades no Brasil. Disse ainda que o presidente já encaminhou lei que vai permitir a expansão de vagas para universidades federais e institutos federais no país.

Durante a cerimônia também foi anunciado o repasse de R$ 17 milhões para a compra de equipamentos e móveis para 278 escolas no Oeste Paranaense e construção de moradias populares em Foz do Iguaçu.

Símbolo da integração

A Unila foi criada no segundo mandato do presidente Lula e é considerada um símbolo da integração da América Latina e da cooperação Sul-Sul. Em 16 de março, durante posse do atual diretor-geral brasileiro da Itaipu, o presidente Lula assumiu publicamente o compromisso de concluir as obras durante seu mandato.

Os investimentos de R$ 600 milhões são provenientes das caixas de Itaipu Binacional. O prazo para concluir os trabalhos é de três anos. O campus da universidade é o último projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, falecido em dezembro de 2012.

Obras na Unila

O protocolo de intenções assinado, nesta terça-feira (4), entre Itaipu, Unila e Ministério da Educação (MEC) prevê o financiamento por parte da Binacional para execução do remanescente da estrutura.

De acordo com o MEC, serão concluídas as obras da primeira fase do futuro campus, paralisadas desde 2014 com 41,58% dos trabalhos executados.

A etapa inclui o prédio principal com 18 andares, o bloco de salas de aula e o restaurante, estruturas que possibilitam toda a funcionalidade do campus e ampliam o número de vagas da universidade. A segunda etapa do campus – que inclui teatro, biblioteca e laboratórios – não está contemplada neste protocolo.

A retomada seguiu a orientação de um grupo de estudos da Itaipu, formado em maio deste ano para tratar do assunto. Inicialmente, eles tiveram 120 dias para chegar a uma conclusão, mas executaram o trabalho em 60 dias, considerando vários cenários e tendo como norte a segurança jurídica, a economicidade e o tempo.

A proposta aprovada mantém a assinatura de Oscar Niemeyer, permitindo que Foz do Iguaçu ganhe uma obra do famoso arquiteto brasileiro. Assim como o terreno, o projeto foi doado à Unila pela Itaipu, e custou R$ 11 milhões.

Educação básica

A Itaipu também vai repassar R$ 17.869.361 para a aquisição de equipamentos e móveis destinados à segurança de escolas do Oeste do Paraná. O convênio, com vigência de 12 meses, será celebrado com a Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED/PR), que será responsável pelas aquisições. O investimento atenderá 278 instituições dos Núcleos Regionais de Ensino de Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo, atingindo 54 municípios paranaenses.

Com o repasse, serão adquiridos móveis como armários, estantes, conjuntos de refeitório (mesa e banco) e banquetas de laboratório, além de 30 mil conjuntos de mesas e cadeiras escolares e 300 mesas para crianças e adolescentes com deficiência.

Assista a cerimônia completa sobre a retomada das obras da Unila:

Fonte: PT, com informações do MEC

