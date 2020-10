Lula: fantasma da fome ronda os lares de milhões de brasileiros

Em 2020, foram colhidas 257 milhões de toneladas, o que garantiria uma média de 3 quilos de alimentos para cada brasileiro. Mas as desigualdades sociais impedem a distribuição desses recursos. “O agro pode ser pop, como dizem os caríssimos anúncios na televisão. Mas não resolve o problema da fome”, destacou.

Mapa da ONU

Em contraposição, ele destacou que, em 2014, o Brasil conquistava o respeito e a admiração mundial ao ser declarado fora do Mapa da Fome da ONU. Mas, após o golpe do impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, o Brasil foi mergulhado num “poço sem fundo”, segundo Lula.

Ainda ao falar sobre a fome, Lula destacou outros estudos que indicam que 74 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar média ou leve.

“Na mesa do pobre, porém, a fome não tem nada de média ou leve. Na vida real, é quando a mãe e o pai não comem para a alimentar as crianças. Ou quando a família sacrifica a qualidade do que come para que todos possam comer. Como conviver com tamanha crueldade?”

Combate à fome

Lula destacou que durante séculos a fome foi naturalizada no Brasil. “Parecia algo inevitável, como o calor e o frio, a seca e a chuva”. Ele citou o médico pernambucano Josué de Castro, que escreveu o clássico Geografia da Fome no Brasil, que explicou que este era um problema político. “Foi preciso que chegasse à Presidência da República alguém que conheceu a fome na própria pele para dizer: Basta! E mostrar que era – e continua sendo – possível dizer não a essa indignidade.”

No seu governo, ele destacou políticas públicas – como o Bolsa Família, a valorização do salário mínimo e a criação de milhões de empregos com carteira assinada – que tiraram 40 milhões de brasileiros da pobreza extrema. “Em apenas quatro anos destruíram tudo o que fizemos”.

Arquitetura da destruição

Os governos que vieram depois do golpe de 2016 promoveram um desmonte sistemático dos estoques reguladores de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). “Devido à política de desmonte do Estado praticada pelos últimos governos, o Brasil foi apanhado de calças curtas e entrou na pandemia com os estoques públicos de alimentos praticamente zerados”.

Além disso, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que chegou a investir R$ 1,2 bilhão na compra de alimentos da agricultura familiar também foi praticamente destruído. No Orçamento do ano que vem, os recursos do PAA sofreram redução de 90%. Anteriormente, ainda em 2018, um dos primeiros atos de Bolsonaro como presidente foi fechar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). “O resultado não poderia ser outro: a fome voltou a crescer no país”.

Outro fator que contribuiu “em grande medida” para a volta da fome do país foi o “gravíssimo quadro do desemprego”. “O Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados, a maioria jovens pobres e de classe média. Outros 17 milhões pararam de procurar emprego por causa da pandemia, ou porque perderam a esperança de conseguir trabalho, qualquer trabalho.”

Como consequência, a massa salarial teve queda de 15% no último ano. Enquanto 40 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em R$ 170 bilhões, apenas durante a pandemia. “Os pobres estão cada vez mais pobres, e os ricos cada vez mais ricos. O resultado dessa arquitetura da destruição é que a economia brasileira mergulhou na maior recessão da sua história”.

O “tiro de misericórdia” contra os mais pobres, contudo, veio com o corte pela metade do auxílio emergencial. “É imperioso manter o auxílio emergencial de 600 reais enquanto durar a pandemia. Conclamo todos a apoiarem a campanha lançada pelas centrais sindicais, exigindo do Congresso a imediata votação dessa medida. Nenhum real a menos!”

Volta por cima

Entretanto, o ex-presidente afirmou que o povo, que é “muito maior do que as elites”, saberá dar a volta por cima. “O povo que já derrubou uma ditadura de generais não treme diante de capitães autoritários”. E que a fome só terá fim quando “distribuirmos a riqueza para que o povo possa se alimentar todos os dias”, disse Lula.

Confira o pronunciamento