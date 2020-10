Aniversário de Lula terá mais de 80 atos pelo Brasil e o mundo no domingo

Ele gosta mesmo é de churrasco. Quem já dividiu aniversários com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe que festa, para ele, tem de ter carne na brasa, cachaça, cerveja gelada, família e muitos amigos. Lula gosta de alegria, de cantoria, de juntar gente querida, contar causos, ouvir história. Neste domingo, ainda não vai ser assim, mas os milhões de admiradores pelo país e pelo mundo vão fazer do 27 de outubro um dia de festa para não ser esquecido. E de manifestações por sua inocência e liberdade. Lula completa 74 anos de idade no domingo. E 568 dias de prisão política.

O ex-presidente não estará sozinho em sua cela, na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Do lado de fora, na Vigília Lula Livre, milhares de pessoas se juntarão ao coletivo que ali permanece desde 7 de abril do ano passado fazer-lhe companhia. Haverá bolo, música, poesia e ato cobrando o fim das arbitrariedades jurídicas e a votação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro.

No ano passado, a Vigília Lula Livre na capital do Paraná marcou o aniversário do ex-presidente com um bolo de 50 quilos. Neste ano, além da capital paranaense, onde são esperadas pelo menos 10 mil pessoas, já estão confirmadas celebrações em mais de 80 localidades. Em dezenas de cidades brasileiras, e também na Europa e nos Estados Unidos.

Ainda no sábado, os mutirões Lula livre percorrerão grandes centros urbanos para debater a prisão injusta do ex-presidente e colher adesões ao abaixo-assinado que pede sua liberdade.

Lula receberá de presente, ainda, vídeos gravados por familiares, amigos, pela militância que trabalha pela sua libertação. E enviará carta para ser lida na Vigília.

Comunhão, futebol e música

Lula nasceu em Caetés, Pernambuco, onde a festa vai contar com um café solidário, a partir das 8h, na casa onde viveu sua infância. Cada convidado vai levar um item para a celebração.

Em São Paulo, um grande almoço de aniversário será realizado no Armazém do Campo, a partir das 13h (Alameda Eduardo Prado, 499, Campos Elíseos). Para homenagear o aniversariante, comida nordestina com produção da chef Carmem Virgínia, além de atrações musicais. Estão previstas atividades também em Diadema, São Bernardo do Campo, Campinas, Ribeirão Preto e diversos bairros da capital.

No Rio de Janeiro, a festa será na orla de Copacabana (Avenida Atlântica com Rua Francisco Sá), com direito a futebol na praia, a partir das 9h30. Barra Mansa realiza o Festival Lula Livre no sábado (26), no Calçadão Dama do Samba, centro da cidade. As apresentações começam às 9h, com previsão de 12 horas de duração.

Em Florianópolis, também tem Festival Lula Livre, no Miramar, a partir das 12h, com artistas de renome da música nacional e local, como Ana Cañas, Francisco El Hombre, grupo Mulamba e Clave de Samba.

Belo Horizonte será palco de mais um Festival Lula Livre, no Armazém do Campo (Avenida Augusto de Lima, 2.136), a partir das 10h. Vai haver atividades para a garotada, além de feira de alimentos agroecológicos, barracas de comida com tropeiro, galinhada, churrasquinho e mais.

Haverá festa e mobilização pelo aniversário de Lula e por sua libertação ainda em Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Vitória, Distrito Federal, Natal, João Pessoa e dezenas de cidades em todo o país.

Nas capitais

Belo Horizonte – Festival no Armazém do Campo nos dias no sábado e no domingo.

– Carreata no domingo, às 10h. Ponto de encontro na Praça do Papa

Brasília – Samba Lula Livre domingo – a partir das 14h, no Bar do Pardim

Curitiba – No domingo, ato politico com atividades culturais e políticas na Vigília Lula Livre, ao lado da Superintendência da PF

– No sábado, almoço no bar da Gilda com caminhada pela boca maldita às 16h

Florianópolis – Festival Lula Livre, no domingo, na Praça da Igreja Matriz

Fortaleza – Samba da solidariedade, domingo, a partir das 13h, no Cantinho Acadêmico Bar. Atividade no Serpentina Bar e Cultura, a partir das 16h

Goiânia – Ato Lula Livre, no domingo, das 9h às 13h, na praça da Feira do Jardim Curitiba

João Pessoa – Bolo e parabéns, atrações culturais, panfletagem, adesivagem, bandeiraço, bicicletaço no domingo, das 8h às 12h, na Feira de Oitizeiro

Maceió – Ato em Maceió no sábado (26), das 9h às 13h, no Sindicato dos Bancários, e debate com sobre conjuntura nacional com Luciana Caetano (aspectos econômicos), Othoniel Pinheiro (aspectos jurídicos) e Paulão (aspectos políticos)

Manaus – Atividade no domingo, às 18h, na Rua Cumpuba, 1, centro

Natal – Bolo gigante e ato politico cultural, no domingo, a partir das 10h, no Largo do Capim Macio. Ponto 7

Porto Alegre: Atividade com parabéns no domingo, às 15h, na Orla do Guaíba

Rio de Janeiro – Atividade em Copacabana, no domingo

Salvador – Missa na Igreja do Bonfim no domingo, às 9h

– Carreata Lula livre às 10h, de Campo Grande a Itapoã

São Paulo – Almoço de Aniversário do Lula no Armazém do Campo no domingo – a partir das 13h

– Coleta de Assinaturas na Avenida Paulista no domingo – a partir das 14h

Vitória – Atividade festiva com bolo no sábado (26), às 16h, na Praça Vermelha e no Triplex

Lula Day pelo mundo

A situação de Lula já foi muitas vezes comparada à do líder sul-africano, Nelson Mandela, preso por 27 anos por sua luta contra a apartheid. Mandela saiu da prisão em 1990 e se tornou presidente do seu país entre 1994 e 1999.

Inspirada pelo Mandela Day, que em todo 18 de julho comemoração sua data de nascimento, a ideia do Lula Day está mobilizando redes de brasileiros e estrangeiros na Espanha (Madrid), Portugal (Lisboa), França (Paris), Itália (Verona, Ravena e Bolonha), Alemanha (Berlim), Inglaterra (Londres), Estados Unidos (Nova York) e na Bélgica.

Com as atividades, os organizadores do Lula Day querem reafirmar a inocência do ex-presidente, pedir sua libertação, e difundir sua luta pela inclusão e a igualdade social.

Estados Unidos

– Los Angeles – Organizado por Socialism and Liberation – Los Angeles

Saiba mais: https://www.facebook.com/events/493641034550821/

– Nova York – Organizado por Alerta-NYC, BRADO -NYC, Voices of Resistance e Mulheres da Resistência no Exterior

Saiba mais: facebook.com/events/2985594591515868/

– Orlando – Organizado por Mulheres da Resistência no Exterior

Evento: https://www.facebook.com/events/2449431201995655/

Alemanha

– Berlim – Organizado por Comitê Lula Livre Berlim

Saiba mais: https://www.facebook.com/events/2159207747715977/

– Berlim – Organizado por Deutsche Initiative Lula Livre

Saiba mais: https://www.facebook.com/events/759973164451311/

Argentina

– Buenos Aires – Organizado por Comitê Internacional Lula Livre Zona Norte de Buenos Aires

– “Pose” para foto coletiva no Obelisco na Avenida 9 de Julho, em Buenos Aires as 17h, no domingo

Bélgica

– Bruxelas – Organizado por Comitê Lula Livre Bruxelas [Mais informações em breve]

Espanha

– Madri – Organizado por Comité Lula Libre – Madrid

Evento: https://www.facebook.com/events/2502319533379666/

França

– Paris – Organizado por Libérez Lula – Comité de Solidarité avec Lula et de défense de la démocratie

– Estrasburgo – Organizado por Comitê Lula Livre – Place Strasbourg

Índia

– Bodhgaya – [Mais informações em breve]

Itália

– Ravena – Organizado por Lula Day Page

Evento: https://www.facebook.com/events/2407458889572686/

– Roma – Organizado por Comitato Italiano Lula Livre

Evento: https://www.facebook.com/events/936006756779085/

– Verona – Organizado por Comitê Lula Livre Verona

Portugal

– Coimbra – Organizado por Vozes no Mundo – Frente Pela Democracia no Brasil

Evento: https://www.facebook.com/events/1069294606757982/

Reino unido

– Londres – Organizado por Comitê Lula Livre UK – Free Lula

Evento: https://www.facebook.com/events/380519882898832/

– Oxford – Organizador: Comitê Lula Livre England Oxford – FreeLula

Evento: https://www.facebook.com/events/500775907436207/?ti=wa

Fonte: Rede Brasil Atual