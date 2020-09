Los Círculos de Escucha en América Hispana  durante el inicio de la pandemia (marzo-julio 2020)

Por François Richard*

Análisis Cuantitativo de los Registros de 416 Círculos de Escucha (también llamados Rondas de Terapia Comunitaria Integrativa) de marzo a julio del 2020

En marzo 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la Pandemia del Coronavirus, los Círculos de Escucha tuvieron que detenerse brutalmente para cumplir con las prohibiciones de reunión impuestas en todo el continente latino-americano. Fue entonces cuando surgió la idea de intentar la realización de estas actividades en forma virtual, vía internet, sobre plataformas de video-conferencia. El presente documento relata como fueron los primeros cinco meses de esta experiencia, sobre la base de los registros de 416 Círculos de Escucha, organizados entre marzo y julio de este año 2020 en 7 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y la República Dominicana.

En estos países, las sesiones de la metodología de la Terapia Comunitaria Integrativa (en adelante, TCI) tienen distintos nombres: Círculos Comunitarios, Círculos de Escucha, Encuentros Comunitarios, Rondas, Ruedas, Ruedas Vinculantes. En el presente texto, utilizaré en forma sinónima estos distintos nombres. Así como los distintos nombres que se utilizan para calificar los que organizan estos encuentros: Animadores, Facilitadores, Monitores, Terapeutas Comunitarios.

La Terapia Comunitaria Integrativa es una metodología para acoger el sufrimiento humano creada en los años 1980 por el psiquiatra, antropólogo y teólogo Adalberto de Paula Barreto, y su hermano abogado, Airton Barreto, en la favela de Pirambú, en la periferia de Fortaleza, Brasil. La TCI es una práctica que se caracteriza por su horizontalidad: pone en el mismo nivel a los terapeutas y a los participantes, permite a todos aliviar sus sufrimientos, mejorar su ánimo y descubrir su capacidad de resiliencia. Los participantes aprenden de las experiencias de los otros, y enseñan los recursos y estrategias que han logrado desplegar con éxito para superar las situaciones adversas en su propia vida.

Desde mayo 2020, a raíz de una petición de Adalberto de Paula Barreto para preparar su artículo sobre la TCI en los tiempos de pandemia, para la Asociación Mundial de Psiquiatra Social, WASP (https://framadrive.org/s/PezHCW342oKfT2H), hemos empezado a recolectar los registros en español de las rondas de TCI desde los inicios de la pandemia en América Latina. Los registros de estas rondas fueron facilitados por el hecho que la gran mayoría de estas rondas se realizaron en forma virtual (por internet), lo que da mucho más comodidad a los terapeutas para tomar notas.

Así, hemos podido reunir los registros en español de 416 círculos, rondas, y ruedas, realizadas desde estos 7 países entre marzo y julio 2020, con la participación de 79 terapeutas comunitarios. El presente documento se basa sobre el análisis estadístico de estos registros.

Círculos de Escucha (o Rondas) por países

Estas 416 rondas fueron organizadas desde 7 países de habla hispana. Están incorporadas las rondas realizadas por terapeutas comunitarios desde México, que enviaron sus registros en castellano de algunas rondas realizadas en inglés en una escuela de Estados Unidos, así como de una ronda que realizaron para residentes en Japón de habla hispana. Por esto el número de países para cuales se realizaron las rondas sube a 9. Recordemos que solo tenemos acá los registros en español de las rondas, y que no están incluidas las rondas de Brasil, el país donde se inició la TCI y donde, sin lugar a duda, se realiza actualmente la mayor cantidad de rondas en el mundo.

La repartición de las rondas por país, no tiene relación con el tamaño ni la población de cada país, y refleja principalmente el nivel de desarrollo de la TCI en los distintos países.

País Rondas Argentina 44 Bolivia 17 Chile 77 Ecuador 162 Japón 1 México 14 Paraguay 51 Perú 3 República Dominicana 42 USA 5 Total 9 países: 416

Monitores por Círculo

Una especificidad importante de la Terapia Comunitaria Integrativa es que los terapeutas comunitarios (animadores, facilitadores o monitores) trabajan generalmente 2 o 3 juntos, y a veces más, para facilitar o monitorear cada ronda. Los registros registrados muestran que en más de la mitad (55%) de las 416 rondas, participaron dos monitores. En casi 1 de cada 4 rondas, 24%, participaron 3 monitores:

N° de monitor por ronda Rondas % Rondas 1 76 18,3 % 2 232 55,8 % 3 99 23,8 % 4 8 1,9 % 8 1 0,2 % 416 100 %

El total de participaciones de terapeutas comunitarios para estas 416 rondas fue de 873, lo que da un promedio de 2,1 terapeutas comunitarios por ronda.

Participantes por Círculo

En cuanto a los participantes a las rondas, los 416 registros muestran una gran variedad, hasta 98 participantes, como máximo (la mayoría de estas rondas se hicieron sobre la plataforma Zoom que permite hasta 100 personas). Estos números de participantes NO incluyen el número de monitores.

La mayoría de los círculos tuvieron entre 5 y 20 participantes.

Fueron 11 las rondas que tuvieron más de 50 participantes. Una de ellas (con la participación de Adalberto Barreto), 98.

Un registro señala un solo participante, y otro señala ninguno, explicando que una tempestad provocó la imposibilidad de participar de los participantes.

Participantes Rondas Menos de 5 46 De 5 a 9 79 De 10 a 14 82 De 15 a 19 83 De 20 a 24 49 De 25 a 29 28 De 30 a 34 17 De 35 a 39 13 Más de 40 19 416

El número total de participaciones (es decir la suma del número de participantes en cada ronda, sin contar los terapeutas) en estas 416 rondas fue de 7.033.

El promedio fue entonces de casi 17 participantes por Círculo de Escucha (16,9 para ser preciso).

Muchos participantes “se repiten el plato” y vienen varias veces a participar en distintas rondas de un mismo lugar o en rondas de varios lugares. No podemos saber, con los datos registrados, el número de participantes individuales, diferentes, en estas 416 rondas (para saberlo, sería necesario registrar los nombres de los participantes). Por esto, no podemos saber a cuantas personas distintas corresponden este total de 7.033 participaciones en las 416 rondas.

Muchos terapeutas comunitarios acostumbrados a los círculos presenciales, antes de la pandemia, se dieron cuenta que el número de participantes por ronda es mayor que en las rondas presenciales anteriores. Esto se puede explicar por distintos factores:

– se entiende que, para muchas personas, es más fácil participar en una ronda virtual, sin salir de su casa, economizando el tiempo y el costo del transporte, y quedándose en la comodidad de su casa.

– si para algunas personas, el uso del computador ó del teléfono es complicado y los bloquea, para otros en cambio, es posiblemente más fácil hablar frente a una pantalla que frente a personas presentes físicamente.

– es probable que las condiciones de confinamiento y encierro durante la pandemia hayan agudizado un sentimiento de soledad y aislamiento, y por lo tanto, hayan favorecido una participación mayor a las rondas de TCI.

Cronología mensual de los Círculos

La cantidad de rondas registradas por mes ha sido relativamente estable, después del inicio de la pandemia en América Latina, que coincide con el inicio de las rondas virtuales:

Rondas por mes (2020) Marzo 13 Abril 80 Mayo 101 Junio 113 Julio 109 Total 416

El análisis por país muestra mayor irregularidad en algunos casos:

Rondas por país y por mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Total Argentina 0 12 10 12 10 44 Bolivia 0 1 3 6 7 17 Chile 8 12 14 17 26 77 Ecuador 2 36 39 42 43 162 Japón 0 0 0 0 1 1 México 0 1 4 4 5 14 Paraguay 0 10 20 19 2 51 Perú 0 2 1 0 0 3 República Dominicana 3 6 9 11 13 42 USA 0 0 1 2 2 5 Total 9 países: 13 80 101 113 109 416

Círculos presenciales, círculos virtuales y sistemas utilizados

En el periodo observado, se reportaron solo 10 rondas presenciales.

El sistema más utilizado para las rondas virtuales de TCI es claramente Zoom:

Zoom 368 88,5% Jisti 4 1,0% Google Meet 15 3,6% Meet 3 0,7% Teams 1 0,2% presencial 10 2,4% No especificado 15 3,6% Total 416 100,0%

Responsables de la información

Fueron 34 los terapeutas comunitarios voluntarios de estos 7 países que se encargaron de compilar y enviar los registros de estas 416 rondas para que sean formateados y centralizados en una misma planilla Excel. Los hemos llamado Responsables de la Información, porque son ellos que pueden ser contactados en caso de necesidad de profundizar algún dato de estos registros. Cada responsable de información ha enviado entre 1 y 56 rondas durante estos 5 meses:

El número promedio de registros ha sido entonces de 12,24 registros por Responsable de la Información, o sea de 2,45 registros por mes y por persona. Reiteramos los agradecimientos a estos 34 terapeutas comunitarios, por su labor colaborativa fundamental para este estudio!

Círculos por Terapeutas Comunitarios

Los animadores, facilitadores, o monitores, también llamados terapeutas comunitarios, que realizaron estas 416 rondas fueron indicados en cada registro. Suman 79 personas distintas, que provienen de 12 países:

Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Francia Italia Japón México Paraguay Perú República Dominicana

El total de participaciones de los monitores (suma de los números de monitores por cada ronda) es de 873, y por lo tanto, como lo vimos más arriba, el número promedio de terapeutas comunitarios es de 2,1 por ronda.

Participación por género

Es notorio para todos que los círculos o rondas de TCI atraen mucho más las mujeres que los hombres. Ha sido incorporado la variable de género en los últimos meses del registro, y tenemos cifras de participación por género en 123 registros ( 30% de los 416 círculos).

Dentro de estos 123 registros de círculos, 28 señalaron que no participaron ningún hombre.

Los 123 registros que indicaron la participación por género en sus círculos reportaron las siguientes cifras:

Participación Hombres 222 19% Participación Mujeres 930 81% Participación Total con especificación de genero 1.152 100%

Si el número de hombres participando es generalmente bajo, 1 hombre por 4 mujeres, se debe mencionar la interesante excepción de la ronda organizada exclusivamente para hombres, en Quito, y que reporta la participación de 21 hombres en la ronda registrada del 20 de julio. Ojalá tengamos a futuro más registros de estos Círculos de Escucha Masculina.

Círculos y Rondas para niños

Las rondas de TCI para niños han sido experimentadas, pero su número muestra que siguen excepcional. A partir del mes de junio, se ha solicitado a los terapeutas comunitarios agregar en sus registros el dato de la participación de niños en las rondas.

Dentro de los 416 registros disponibles, 106 tienen informado este campo (25% de las 416 rondas).

Dentro de estos 106 registros con respuestas sobre la participación de niños, el número de rondas registradas con participación de niños es la siguiente:

Rondas informadas… Rondas % Rondas Participantes % Participantes … CON Participación Niños 8 7,5% 42 5,8% … SIN Participación de Niños 98 92,5% 676 94,2% 106 100,0% 718 100,0%

Son entonces 8 rondas donde se ha registrado la participación de niños. Algunas de estas rondas han sido orientadas a priori para niños, y otras no:

– 3 de estas rondas estaban orientadas todo público.

– 4 de ellas estaban orientadas a niños.

– 1 de ellas destinada a la familia.

El número de niños registrados en estas rondas varía de 1 a 15.

En 2 casos, se realizaron rondas con participación solamente de niños (sin contar los 2 monitores). En los demás casos, había también participación de adultos, generalmente mamás.

Rondas Temáticas y Rondas Tradicionales

Los terapeutas comunitarios señalaron en sus registros el hecho de que dentro de las 416 Rondas, realizaron 72 Rondas Temáticas, una modalidad que se usa a veces, y que consiste en que sean los terapeutas comunitarios que proponen directamente el o los temas sobre cuál(es) hablar en la ronda. En cambio en las rondas habituales, o tradicionales, son los participantes que proponen los temas y luego eligen uno de ellos para profundizarlo. En 62 casos, se informó que se realizaron rondas tradicionales, pero en 282 casos, esta información no ha sido suministrada.

Círculos y registro de Círculos: un trabajo colaborativo

La base de datos confeccionada con estos 416 registros de círculos es una obra colectiva y colaborativa, como la TCI. Solo se está empezando a analizar esta base de datos y podremos extraer de ella mucha más información relevante.

Dentro de este mismo concepto de colaboración, la base de datos global de los 416 registros ha sido reenviada a los 34 Responsables de la Información, de manera que pueden cada uno verificar las cifras informadas en este documento y realizar sus propios estudios.

Aquí va un intento de representación de la pirámide de colaboración que representa esta base de datos de 416 registros en español de rondas de TCI, que permitirán estudios cualitativos y cuantitativos:

1 Base de Datos colaborativa en Excel (para el idioma español).

5 Meses registrados (marzo, abril, mayo, junio y julio 2020).

34 Responsables de la Información que enviaron estos registros de rondas.

79 Terapeutas Comunitarios identificados que realizaron estas rondas.

416 Registros en español de rondas, ruedas o círculos de TCI.

873 Participaciones de Terapeutas Comunitarios para facilitar las rondas.

1.000 (cifra estimada) Temas propuestos en las rondas por los participantes.

2.000 (cifra estimada) Participantes individuales diferentes en estas 416 rondas.

7.033 Participaciones registradas en estas 416 rondas, ruedas o círculos de TCI.

El porcentaje que representan estas rondas registradas respecto al total de rondas de TCI que tuvieron lugar durante este periodo, debe ser variable según cada país. Mi estimación personal es que globalmente, estas 416 deben representar aproximadamente los ⅔ (dos tercios) del conjunto de rondas de TCI realizadas en este periodo en estos países.

Análisis Cualitativo y tareas pendientes

Para dar una mejor idea de la importancia de este trabajo colaborativo realizado con los participantes de los Círculos y los terapeutas comunitarios, y para tener una mejor idea del tamaño de la información disponible en la base de datos compilada, aquí va el número total de palabras dentro de los cuatro principales campos de texto de los 416 registros:

4.475 palabras en los Temas Elegidos por los participantes.

4.749 palabras en los Otros temas propuestos por los participantes.

15.689 palabras en los Aprendizajes que se llevaron.

22.574 palabras en los Recursos y Estrategias entregados para superar dificultades.

Estas cifras muestran también el gran trabajo que nos queda para analizar el contenido de esta base de datos.

Trabajando sobre esta base de datos actualmente disponible de los registros de estos 416 círculos de marzo a julio 2020, queda mucho trabajo pendiente para explotar completamente la información disponible. Por ejemplo, vamos a poder:

– clasificar los temas elegidos en grandes rubros para conocer las preocupaciones principales de la mayoría de los participantes en este periodo.

– clasificar los temas propuestos por todos los participantes para saber el conjunto de temas y preocupaciones de los participantes en este periodo.

– clasificar los recursos aportados por los participantes para conocer mejor las soluciones aportadas por los participantes a sus dificultades en sus experiencias vividas.

– clasificar los aprendizajes de los participantes durante rondas, y sus estados de ánimo al final de las rondas, para evaluar mejor la eficiencia de la TCI.

Se podrá realizar búsquedas de palabras en estos campos, para intentar descubrir los sentidos profundos que le dieron sus autores, sin necesariamente intentar realizar una clasificación. Por ejemplo, en el campo Tema Elegido de los 416 registros, se puedan encontrar en total:

– 59 veces la palabra Miedo.

– 7 veces la palabra Virus.

– 42 veces la palabra Tristeza.

Se podrá realizar estudios e investigaciones más profundas sobre las bases de datos que van a seguir incrementando si los terapeutas siguen compilando los registros mes a mes, registrando cuidadosamente las situaciones, perlas, y aprendizajes entregados por los participantes en las rondas.

Conclusión

El principal objetivo de este trabajo es incentivar los terapeutas comunitarios a continuar este importante trabajo colaborativo de realizar Círculos de Escucha y de compartir los registros de estos Círculos.

Mi convicción personal es que la Terapia Comunitaria Integrativa, particularmente en su formato “virtual”, en video conferencias sobre internet, puede aportar no solamente una reducción del estrés y una mejora del ánimo, de la autoestima y de la resiliencia de los participantes, pero pueden también aportar novedosas respuestas de “inteligencia social” o “inteligencia colectiva” a nuestra sociedad y a la organización de su democracia.

No es fácil organizar círculos. Hay terapeutas formados que no siguen haciendo círculos después de su formación. Sería interesante buscar las explicaciones del porqué estas personas debidamente formadas a la TCI, no siguen practicando esta metodología. Muchos terapeutas nos damos cuenta que animar y participar en círculos, además del impacto que pueden tener sobre los otros participantes, es claramente beneficioso para nosotros mismos.

Organizar rondas virtuales, en internet, requiere menos recursos que organizar rondas presenciales: no se necesita local, café, galletas, tiempo de transporte, etc. Son sencillas a organizar, ya que solo necesitan un computador o un teléfono, una conexión internet y dos horas de tiempo.

Si seguimos realizando una cantidad de círculos similares en los próximos meses, deberíamos alcanzar una cantidad de unas 1000 registros durante este año 2020, contando solamente los círculos en América Hispana . Lo que permitiría análisis y conclusiones bastante fidedignos y pertinentes.

Los terapeutas comunitarios debemos trabajar en conjunto sobre estos registros, seguir analizando la base de datos disponible y sus incrementos, extraer más información y sacar más conclusiones sobre nuestras actividades de TCI. Estas investigaciones y sus conclusiones podrán ser difundidas, tanto a nivel científico, como en los colegios profesionales y organizaciones interesadas, y también en los distintos medios de prensa, de manera a contribuir a la difusión de la TCI en el mundo.

Se podrá acumular los datos disponibles en cada lugar y en cada idioma, en todo el mundo. Deberíamos lograr así una cantidad de datos mucho mayor, y por lo tanto, sacar más informaciones y conclusiones sobre la TCI en el mundo.

Reitero mis sinceros agradecimientos a los 79 terapeutas comunitarios que animaron estas 416 rondas, y en particular a los 34 que me mandaron sus registros de estas rondas. Son coautores de este trabajo colaborativo y por lo tanto de este análisis cuantitativo de los registros de estas rondas.

—

*Terapeuta Comunitario. Correo: francois@richard.cl

Santiago de Chile