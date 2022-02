Você conhece a Rosa Maria? A Glória? E a Mercedes? As histórias de vida dessas três mulheres imigrantes, grávidas e vítimas de violência doméstica, que representam tantas outras mulheres que vivem tão perto de nós, estão no livro Mulheres vizinhas de terras distantes, publicado pelo IdeiaSUS/Fiocruz, em sua plataforma colaborativa.

São histórias de luta por uma vida digna, de mulheres que sofreram diferentes tipos de preconceitos e discriminações, mas ainda assim seguem sonhando com um futuro melhor para seus filhos.

Este livro é resultado do estudo Saúde Perinatal em Imigrantes Grávidas: Compreendendo e Intervindo no Contexto Familiar, produto da parceria entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Porto (UP), Portugal.

A publicação está disponível para download na página da Comunidade das PICS da Plataforma IdeiaSUS/Fiocruz. Clique em bit.ly/34wCeXx