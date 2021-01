Celeste. Veo jazmines del cielo. Despreocupación. Confianza. Tranquilidad. Paz. Los colores me son propicios. Vengo en ellos y me repongo. Me rehago. Amarillo. Anaranjado. Rojo. Verde. Blanco. Azul. Marrón. Mi vida en colores.

No necesito estar todo el tiempo pensando, interpretando, reverberando lo que viene desde los medios. Puedo venir a este mundo tan acogedor donde la vida pulsa y me recargo. Creo que he hecho esto muchas veces en mi vida.

Pintar. Dibujar. Traer la vida al papel y a la tela. También vienen buenas emociones. Me río. Se recompone todo mi trayecto vital. Se juntan todos los momentos, todo lo vivido. Crear. Hacer un mundo propio.

Un lugar donde pueda respirar y ser feliz. Los jazmines del cielo que veo son como los que hay en el jardín. Aquellos que traigo al papel, en cambio, tienen solamente cuatro pétalos. Celeste. Paz. Los colores me organizan.

Después de escribir esto vi un verde azulado y un verde hoja. Esto me trajo la sensación de fluidez e integración. Centramiento. Puedo vivir en paz con las personas que me rodean. Estoy seguro.

He ido reuniendo mi vida en colores. Me he venido resumiendo en colores. Tengo la sensación de pertenecer a ese lugar. Un lugar silencioso y sereno.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/