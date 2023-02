En mi lugar. En amor. En María. Dondequiera que esté, estoy en mi lugar. Esto es algo muy simple y verdadero.

Ahora escribo porque no puedo dormir. Muchas impresiones. Sentimientos. Sensaciones. Yo soy así, qué va´ser. Siempre fui así y ahora está más claro.

Consciencia es eso. Saber qué pasa, y qué es qué. Vivir esto, vivir así, es mi gloria. Choques generacionales.

Los viejos parece que debemos ser desafiados contínuamente por la juventud, que cree saberlo todo. Por ahí les doy un parate.

El día ya ha empezado y yo estoy aquí. Vos estás allí. Y esto es comunicación, o podría serlo. No banalizar la vida. No sé qué más escribiría, hasta que venga el sueño.

Si yo escribiera un libro, le llamaría así: En mi lugar. Mi lugar soy yo. Yo soy esto que está aquí. Algo que fue envejeciendo y sigue aprendiendo.

Estar aquí es mi conquista y mi fuerza. Es mi historia resumida y potenciada. Es lo que conseguí y consigo ser. El amor de una mujer. En esto se concentra todo lo que soy. Ser uno en amor y por amor.

Soy feliz y soy amado. Esto es mi centro y mi eje. Consciente de mi perecibilidad, que me eterniza. No sé si hay algo más allá de la muerte. Mi horizonte no es la muerte sino la vida.

No dejo de registrar, sin embargo, el paso del tiempo. Esto es lo que más me anima. Estar presente. ¡Presenten, armas! ¿Cuál es mi arma? La atención.

La atención al momento. La vuelta de la democracia en Brasil me ha traído un poco de paz. Al menos ha cambiado el clima nacional. Esto no es poco. Hay otra energía en el aire. Respiro mejor.

Estar en mi lugar ahora es un poco más fácil. El miedo por ahí como que le distancia a uno del presente. La tensión crea una barrera. En fin, creo que por ahora es esto. ¡Buen día!