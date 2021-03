El valor de la vida

Yo no consigo comprender el desprecio a la vida. La vida es todo lo que tenemos. Cada vida humana es la suma de incontables esfuerzos y cuidados.

No me refiero solamente al desprecio por la vida que se expresa en la actual pandemia, tanto por parte de gobernantes como también por parte de sectores de la población.

Si no quieren la vida ¿qué quieren? Cada minuto es precioso. Cada momento es una posibilidad de admirarnos frente a la belleza de la creación. Vivir es un desafio que atiza mi curiosidad.

El panorama de lo que viví hasta hoy me llama la atención. iCuántos caminos! iCuántas luchas! iCuánto trabajo para llegar a alcanzar mis sueños! Sueños que guardo en mi corazón y me alimentan. Me sostienen.

Amor, familia, comunidad, amistad, arte, poesía, pintura, dibujo, belleza, fé, oración. Esto es lo esencial. Es bastante. En realidad me admira haber llegado hasta aquí.

Sólo le pido a Dios que me de fuerzas y lucidez para seguir adelante. Un día por vez.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/