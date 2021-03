PT pede que PGR investigue André Mendonça por abuso de autoridade contra manifestantes

Deputada Gleisi Hoffmann e os colegas Rui Falcão e Paulo Teixeira apontam o inquérito autorizado pelo ministro da Justiça contra o sociólogo Tiago Rodrigues por fazer um outdoor que diz que Bolsonaro não vale “um pequi roído”

A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e os deputados Rui Falcão e Paulo Teixeira, além de dezenas de advogados e juristas, entraram com representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo que o ministro da Justiça, André Mendonça, seja investigado pelo uso da Lei de Segurança Nacional contra manifestantes e críticos do governo.

Na petição endereçada ao PGR Augusto Aras, os parlamentares apontam o inquérito autorizado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, contra o sociólogo Tiago Rodrigues, de Palmas, por fazer um outdoor que diz que Bolsonaro não vale “um pequi roído”.

“Parece insano que, no meio de uma pandemia que nos assola, a máquina pública tenha sido acionada para situação dessa natureza, apelando-se ao entulho autoritário da Lei de Segurança Nacional com a finalidade de censurar a crítica política”, diz o documento.

“A conduta do mandatário tem merecido críticas e a utilização do aparato estatal para constranger e coagir quem se dispõe a questioná-lo soa, em tese, como violadora do art. 30 da Lei de Abuso de Autoridade”, acrescenta o documento.

Fonte: Brasil 247

(19-03-2021)