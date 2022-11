Educação é justiça!

Educação, Cultura e Justiça. Não têm como não ver que o que se invista nestas áreas será de fundamental importância para a reconstrução do Brasil. Plantar e colher. Não pode ser que fundamentalistas e extremistas continuem a minar a democracia. Minando a humanidade!

Foram dez anos de destruição da cidadania, ruptura dos vínculos sociais. Atiçamento do ódio. A morte como política. O povo decidiu que não dá mais para prosseguir assim e optou pela democracia. Agora é tempo de amar. Chega de rachar a existência! Unidade na diversidade!

As pessoas que pressionam diante de quartéis pedindo intervenção militar, estão desconhecendo o resultado das eleições. Menosprezam as instituições, a soberania popular e a própria existência do Brasil como nação. Devem ser objeto de ação enérgica e retiradas do espaço público.

Não se constrói a democracia ignorando os seus fundamentos. Educar é nascer, trazer à tona, ensinar limites, ensinar a coexistir com as diferenças. O respeito é a base da existência social. Descobrir identidades e pertencimento. A comunidade e a sociedade dependem disto.