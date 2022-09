¿Cómo es que mis fragilidades y vulnerabilidades son mi fortaleza?

Cuando me hago esta pregunta, veo la trayectoria total de mi vida. Los caminos que me trajeron hasta aquí. La persona que soy en sus múltiples dimensiones.

El arte. El juego

La acción educativa

El humor

La fe. La familia.

Voy a enumerar hasta ocho campos de actuación.

La sociología. La ciencia.

La poesía.

¿Qué es lo que une, lo que junta todo esto?

Un sentimiento, o varios.

¿Cuáles son mis vulnerablidades o fragilidades?

Una sensación como de inadecuación, no pertenecimiento, extrañeza.

¿Cómo es que esto es una fortaleza para mí?

¿Consigo ver el nexo entre una cosa y otra?

Justamente lo que me mueve y me mantiene activo, es esa sensación de desborde, de impulso contínuo hacia algo que quiero alcanzar.

Como si no hubiera fronteras entre yo y el mundo.

Esto me fuerza a un equilibrio constante. Una atención permanente para no chocar contra los límites establecidos socialmente. Choco y vuelvo.

Me doy cuenta de que es natural. Soy así. No hay nada de malo, nada equivocado, ninguna deficiencia ni defecto.

Busco constantemente algo que está en mí y me envuelve.

Me perdono por ser así y no de otra manera. Me abro al entorno buscando acogimiento.

Lo encuentro pues sinceramente necesito imperiosamente, vitalmente, saber que tengo un lugar en el mundo.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/