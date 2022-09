O MISC-PB (Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba), filiado à ABRATECOM (Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa) está oferecendo o XV curso de capacitação em Terapia Comunitária Integrativa.

Alguns esclarecimentos:

1) O curso ocorrerá na modalidade híbrida (on line e presencial), nas terças e quintas feiras das 19 às 21h, quinzenalmente. Terá duração de um ano, a começar na segunda quinzena de setembro.

2) Os módulos e as intervisões, serão online, através da plataforma ZOOM. Vcs podem baixar gratuitamente no celular ou computador.

3) Os momentos presenciais ocorrerão nas sextas e sábados no horário das 8h as 18h, com intervalo de almoço.

4) Você pode pagar através de depósito bancário na conta poupança disponível, em nome de Maria de Oliveira Ferreira Filha. Temos a opção à vista, ou em 10 parcelas.

5) O valor do investimento será de R$ 1.500,00 (podendo ser parcelado em até 10x) e 1.300, 00 à vista